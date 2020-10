A városvezető kéri a lakosságot, hogy tartsák be az írott és íratlan járványügyi szabályokat is.

Aggasztó információk érkeznek Kecskemét koronavírus fertőzöttségével kapcsolatosan. Sajnos, a megyeszékhely gócpont lett. Ezért kérem a lakosságot, hogy az írott és íratlan járványügyi szabályokat egyaránt tartsa be

– írta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester Facebook-oldalán szerda délután. Hozzáteszi,

Az óvintézkedéseket fokoznunk kell. Kértem az Intézmény és Piacfenntartó Szervezet vezetőjét, hogy 2020. október 30-tól, azaz péntektől a szabadtéri piacokon (Budai utcai szabadtéri piac, Széchenyivárosi szabadtéri piac, nagybani piac, használtcikk piac) is legyen elvárás az orrot és szájat is eltakaró maszk viselése. Kértem továbbá, hogy az óvintézkedés hatékony betartatása érdekében a Budai utca szabadtéri piacot vegyék körbe kordonnal, ahol a piacfelügyelők és a városrendészek a belépési pontokon is ellenőrzik majd a maszk használatát. Tekintettel a közelgő Halottak Napjára, arra kérem a lakosságot, hogy e hét végén (október 30., 31., és november 1.), a várhatóan rendkívül zsúfolt temetők látogatása során viseljenek maszkot. A köztemetőket üzemeltető Városüzemeltetési Kft. vezetőjét arra kértem, hogy erre az óvintézkedésre rendszeresen és minden fórumon hívja fel a temetőket látogatók figyelmét.

Ahogy korábban mi is megírtuk, vasárnap a kiskunhalasi kórház igazgatója arról beszélt, hogy Szegeden és Kecskeméten is maszkot kellene viselni, mert mindkét város gócponttá vált, egyúttal közölte, hogy a 150 férőhelyes kiskunhalasi járványkórházban 120 beteget ápolnak. Dr. Szepesvári Szabolcs véleménye szerint, a nagyvárosokban már akkor is maszkot kellene hordania az embereknek, ha kimennek az utcára. A piacokon pedig a kisebb településeken is mindenkinek maszkot kellene használnia, hiába vannak ugyanis szabad levegőn, az a tapasztalat, hogy az emberek nem tartják a legalább másfél méteres távolságot egymástól.

