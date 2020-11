Orvoskamarai titkár: ha nem lassul a járvány, heteken belül a tavaszi olasz helyzethez hasonló alakul ki itthon

Csökkenteni kell az elektív ellátást, és az sem ártana, ha az emberek nem egymás nyakában szotyiznának ezres létszámban a focimeccseken, hanem kerülnék a közvetlen kontaktust.

A Népszavának adott interjút Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara titkára. Mint elmondta, naponta folyik egyfajta újratervezés arról, hogy miképp lehet az egyre több beteget az egyre kevesebb emberrel, felszereléssel ellátni, mivel jelenleg még egyszerre folyik a járványügyi és a normál ellátás. Eközben viszont folyamatosan fogy a személyzet az átvezénylések és a koronavírusos megbetegedések miatt.

A baj akkora, hogy szerintem záros határidőn belül a kontakttá válás már nem lesz kizáró ok a munkából és enyhe covidos tünetekkel is elvárják majd az egészségügyiektől, hogy menjenek be dolgozni. Egyszerűen azért, mert különben nem lesz, aki ellátja a betegeket

- magyarázta a titkár.

Egészségügyi dolgozó védőfelszerelésben tavasszal az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben

Fotó, címlapkép: Illusztráció – MTI/kormany.hu/Árvai Károly

Svéd Tamás szerint a legnagyobb hiány az intenzíves szakápolókból van, vagyis épp azok hiányoznak, akikre most a legnagyobb szükség van az intenzíven fekvő betegek ellátása miatt. Ebben a helyzetben luxus az elektív ellátás fenntartása és

nagy luxus minden egyes nem feltétlenül szükséges orvos-beteg találkozás.

Arra a felvetésre, hogy a kormány beígérte, fokozatosan nyitnak az új ellátóhelyek, ahogy az első körben lévő intézmények megtelnek, a kamarai titkár úgy válaszolt, hogy ez a semminél nyilván jobb, de az új ellátóhelyek nem feltétlenül nyújtanak ugyanolyan színvonalat, mint az eredetileg is fertőző betegek ellátásra szolgáló intézmények.

Arra is kitért, hogy egyre nagyobb a halottak száma és egyre meredekebben emelkednek a fertőzésszámok, vagyis sokkal többen kerülnek kórházba, mint ahányan elhagyják azt.

Azon kérdésre, hogy bekövetkezhet-e a tavaszi olasz helyzethez hasonló itthon, úgy válaszolt, hogy

A korrekt válaszhoz nincs elég adatom. De ha a járvány növekedési ütemét nem sikerül a kormánynak szigorú intézkedésekkel lassítania, akkor nem hónapokon, hanem inkább heteken belül bekövetkezhet a tavaszi olasz helyzethez hasonló.

Svéd Tamás az interjúban kitért arra is, hogy egyre több helyen látják el a koronavírusos betegeket olyan orvosok, akiknek a végzettsége nem az adott szakterület.

Már rég nincs elegendő infektológus, pulmonológus, belgyógyász arra, hogy ilyen mennyiségű fertőző beteget ellássunk. Sokszorosuk hiányzik a rendszerből. Ugyanakkor az idevezényelt szemészek, fogorvosok – főleg az alapképzést nem régen maguk mögött tudó fiatalok – sokkal hasznosabbak, mintha egyáltalán nem állna orvos a betegágyak mellett.

Hozzátette, azokon az osztályokon, ahol eldől, hogy a fertőzött bekerül-e a kórházba, vagy hazamehet, már messze nem kizárólag infektológiában jártas szakemberek látják el a munkát.

Svéd szerint a járványgörbe laposításáért a következőket kellene megtenni:

Fontos a maszkhordás, a higiénés szabályok betartása, és erősen csökkenteni kellene a fizikai kontaktusokat, az ember-ember találkozások számát. Fölfogtuk, hogy a kormány nem kívánja a tavaszihoz hasonló módon lezárni az országot. De a tavaszi állapot és a mostani helyzet között még nagyon sok fokozat van, ami megléphető lenne anélkül, hogy a szükségesnél nagyobb veszélynek tennék ki a gazdaságot. Például nagy rendezvényeken, focimeccseken már nem kellene tömegeknek közös szotyolázásra, kiabálásra összeverődniük.

A Magyar Orvosi Kamara titkára azt is elmondta, a tagságtól azt kérték, hogy küldjenek nekik beszámolókat a mindennapi helyzetükről, ezekkel akarják a lakosságnak és döntéshozóknak is bemutatni, hogy mi is folyik a kórházakban.