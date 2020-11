Orbán: Órákon belül dönthetnek a nem sürgős műtétek elhalasztásáról

A miniszterelnök úgy számol, decemberre a jelenlegi 5 ezer kórházban kezelt koronavírusos betegszám 30-32 ezerre is nőhet. Az iskolákat addig próbálják nyitva tartani, ameddig csak lehet.

Megtartotta szokásos péntek reggeli rádióinterjúját Orbán Viktor kormányfő, a Kossuth rádióba az operatív törzs kora reggeli ülése után érkezett.

A hvg.hu cikke szerint a miniszterelnök arról beszélt, az elemzéseik szerint november 21-ére kell 2200 új intenzív ágy, amihez van lélegeztetőgép.

- mondta Orbán és utalt Szőcs Géza költő, volt kulturális államtitkár, miniszterelnöki tanácsadó tegnapi halálára, akitől a rádión keresztül is elbúcsúzott.

Orbán a gondolatmenetet úgy folytatta, december 10-ére kell újabb 4400 intenzív ágyat beállítani, szerinte itt van az egészségi teljesítőképesség határa, addigra 30-32 ezer kórházban fekvő emberrel számolt. Arra is kitért, hogy órákon belül megszülethet a döntés az elektív, tehát nem sürgős műtétek országos halasztásáról (amivel már tavasszal is élt a kormány).

700 magyar településen nincs még jelen járvány, 98 óvodát bezártak, 7 iskolában szünet van (ott távoktatás sincs jelenleg) 23 iskolában már távoktatásra álltak át, 78 oktatási intézményben vegyes a rendszer (táv- és normál oktatás egyszerre) – sorolta.

- mondta el Orbán (közben a tanári szakszervezetek és szülői petíciók is ezt követelik), aki szerint 7 hét van vissza a téli szünetig, addig kellene kibírni. A miniszterelnök úgy látja, a középiskolások akkor sem maradnának otthon, ha digitális oktatás lenne, így nagy kérdés, hogy mi a jobb: ha kontroll alatt vannak benn az iskolában, vagy ha nem.

A miniszterelnök szerint hétfő óta javult a maszkviselési és egyéb szabályok betartása, az

emberek megértették, hogy ha nem tartják be a helyek a szabályokat, akkor egyetlen választásunk van, hogy bezárjuk. (...) Mindent bezárunk, ahol nem tartják be a szabályokat.

A kormányfő beszélt a rendkívüli jogrendről is és elmagyarázta, hogy a tavaszi időszakkal ellentétben miért kért most 90 napos határidőt.

Ami most van, az választott demokratikus népképviselet, ami szent. De vannak esetek, amikor gyors döntésekre van szükség. A parlament ülésezni is fog közben, bár majd a nyugati, a libernyák világban mondják, hogy diktatúra van és bezárjuk a parlamentet. Nem azért kértük 90 napra, mert az ellenzék ezt kérte múltkor, hanem azért, mert akkor nem tudtuk, mikor lesz vége a járványnak. Most azonban látjuk