Végig ködös, borús idő várható a jövő héten is. Csapadék nem valószínű, csak szitálás, napsütés csak kevés helyen lehet – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésében.

Hétfőre az egész országra kiadták a figyelmeztetést a tartós, sűrű köd veszélye miatt. A borult tájakon szitálás előfordulhat. Az Északi-középhegység egyes részein azonban több órára kisüthet a nap. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 6 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet. Napközben jellemzően 6-9 fokig melegszik a levegő, de a napos tájakon 10-14 fok is lehet.

Kedden és szerdán túlnyomóan borult, párás, több helyen napközben is ködös időre lehet számítani. Több helyen előfordulhat szitálás is. Több-kevesebb napsütés csak a hegyekben valószínű, kedden. A minimumhőmérséklet kedden 1-6, szerdán 2-6 fok között valószínű. A nappali maximumok mindkét nap 5-10 fok között alakulnak.

Csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap is borult, párás, helyenként napközben is ködös lesz az idő. Több helyen előfordulhat szitálás. Csak kisebb körzetekben szakadozhat fel a felhőzet és van esély napsütésre. A legalacsonyabb hőmérséklet csütörtökön 1-6, pénteken 2-6, szombaton 1-6, vasárnap 0 és plusz 5 fok között alakul. Napközben csütörtökön, pénteken és szombaton is 5-10, vasárnap 4-10 fok lesz.

Forrás: MTI