A Koronavírus Sajtóközpont szerint már megint álhírt terjeszt a 444 portál; nincs ellentmondás Müller Cecília országos tisztifőorvos és a kormány korábbi nyilatkozata között a védőoltás kapcsán.

A sajtóközpont kedden azt közölte az MTI-vel, hogy a kormány 17,5 millió adag külföldi vakcinát kötött le különböző gyártóknál, de azok még nem érkeztek be az országba.

Hozzátették, hogy amint a lekötött vakcinák megérkeznek és a hatóság engedélyezi azokat, elkezdődhet az oltás.

Hangsúlyozták, jelenleg Magyarországon nincs engedélyezett, koronavírus elleni vakcina.

Ez egyértelműen azt jelenti, hogy a magyar emberek nem is tudnak miből választani.

Erről beszélt keddi sajtótájékoztatóján Müller Cecília – szögezték el.

"Változatlanul bízunk abban, hogy jövő tavasszal ott tartunk majd, hogy minden, Magyarország által megrendelt külföldi vakcina rendelkezésre fog állni és akár többféle, a hatóság által is engedélyezett vakcina is lesz nagy mennyiségben, amikből akkor majd akár választani is lehet" – áll a Koronavírus Sajtóközpont közleményében.

A 444 azt írta kedden, hogy

nem választhatjuk meg, hogy melyik vakcinát adatjuk be magunknak, azt lehet majd kérni, amit a hatóságok engedélyeztek és a szakemberek hatásosnak és biztonságosnak tartanak.

Ez nem pont az, amit Orbán Viktor ígért – tette hozzá lap.

A miniszterelnök október végén még arról beszélt a Kossuth Rádióban, hogy „könnyen lehetséges, hogy elő tudjuk idézni azt az állapotot, hogy valamikor tavasszal nem egy, hanem kettő vagy három fajta vakcina is lesz Magyarországon, és ki miben bízik, tud választani abból, hogyha be akarja magát oltatni, akkor melyiket kérje. Nem mondom, hogy korlátlan mennyiségben lesz az elején, de még egyszer mondom: két-három hónapot kell a legnagyobb bajban lévőknek kibírni, és utána áprilistól pedig mindannyian meg fogunk szabadulni ettől az egész járványtól. Április az, amikor azt mondhatom, hogy nagy valószínűséggel győzelmet hirdethetünk a járvány ellen”.

Erre reagált aztán a Koronavírus Sajtóközpont kedd délután, és azt írták:

nincs ellentmondás Müller Cecília országos tisztifőorvos és a kormány korábbi nyilatkozata között a védőoltás kapcsán.

Forrás: MTI, 444

Címlapkép: MTI