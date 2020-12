A miniszterelnök-helyettes szerint az ellenzéknek azt kellett volna mondani Szájer Józsefnek, hogy „welcome in the club”.

A Szájer-botrány kipattanása után a Telex megpróbálta szóra bírni a kormányülésre igyekvő kereszténydemokrata Semjén Zsoltot, azonban a miniszterelnök-helyettes akkor azt mondta a lapnak:

Az újságírók megjelenése után a helyszínt elkordonozták. Most a Telex ismét megszólította Semjén Zsoltot arról érdeklődve, hogy az orgiabotrány után nem lesz-e nehezebb a Fidesz-KDNP számára a konzervatív értékek képviselete.

A kereszténydemokrata politikus a Telex újságírójának azt mondta:

Azért nem gondolom, hogy nekem kell bármit mondani, mert pontosan tudtam, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke aznap nyilatkozatot fog tenni. Következésképpen ha a Fidesz elnöke nyilatkozik, akkor nem gondolom, hogy nekem ezt meg kellene ismételnem huszonnyolcadszor vagy kommentálnom kellene. De – tényleg a régi ismeretség alapján – menjünk bele egy picit a dolog legmélyebb lényegébe. Most még egy felszínesebb réteg, hogy tulajdonképpen az ellenzéknek nem ünnepelni kellett volna Szájer Józsefet? Hát nekik azt kellett volna mondaniuk, hogy welcome in the club. Drogpropaganda, melegházasság, ez csak egy zárójeles dolog. De most a lényege az egésznek… Teológiai értelemben, az eredeti bűn következtében az ember hajlamos a bűnre. Na most nem az a legnagyobb baj, hogy az emberek bűnt követnek el, hanem a legnagyobb baj az, amikor a bűnt megpróbálják erénynek beállítani, az erényt pedig bűnnek.