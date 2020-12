Áder: fogadkozások helyett legyünk hálásak 2021-ben!

A hagyományos újévi fogadkozások helyett "most tegyünk egyetlen komoly elhatározást": azt, hogy 2021-ben hálásak leszünk "az életekért, amiket megmenthettünk" és az "egymást segítő megható pillanatokért" – mondta Áder János köztársasági elnök újévi köszöntő beszédében.



Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az államfő hangsúlyozta, a koronavírus-járvány miatt ez az évforduló nem olyan, mint a többi.

"Hagyományainkhoz képest más volt a húsvétunk, az adventünk, a karácsonyunk, és most más a szilveszterünk" – jelezte, majd felidézte, "tavaly ilyenkor még önfeledten kívánhattunk boldog új évet egymásnak", majd alig telt el néhány hét, és az újévi bizakodást félelem és bizonytalanság váltotta fel. Kiemelte, "ma már alig van közöttünk, akit ne érintett volna közelről a járvány".

- fogalmazott a köztársasági elnök.

Hangsúlyozta, "szeretnénk feloldani a korlátokat, szeretnénk már visszakapni azt az életet, amelyben kevesebb a fájdalmas lemondás".

Áder János aláhúzta,

"kórházainkban ezekben a pillanatokban is heroikus küzdelem zajlik": orvosok, ápolók, asszisztensek, mentősök hoznak életmentő döntéseket most is, az új év első óráiban.

"Meghálálhatjuk ezt valaha is nekik? Meghálálható-e a végeláthatatlan műszak?"