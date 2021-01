Lemondott Balog Zoltán a Fidesz-alapítvány éléről, nem találják az utódját egyelőre

Sajtóértesülések szerint korábban Szájer József neve is szóba került lehetséges utódként, de ez az ismert okok miatt már nem jöhet össze.

A hvg.hu cikke szerint január 31-ei hatállyal lemondott Balog Zoltán egykori emberi erőforrás-miniszter a Fidesz pártalapítványának (Szövetség a Polgári Magyarországért – SZPMA) kuratóriumi elnöki posztjáról, amelyet megalakulása óta, 17 éve vezetett.

Fotó, címlapkép: Facebook/Balog Zoltán

Balog a cikk szerint a 2018-as választás után fokozatosan távolodott a politikától, főként miután az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) élére Kásler Miklóst nevezte ki Orbán Viktor, aki Balogot arra kérte, hogy energiáit a az alapítványi munkára, a

„kormány Európában zajló küzdelmeinek szellemi, és jogi hátterének megalapozására”

fordítsa.

Az egykori miniszter 2018 őszén a parlamenti mandátumáról mondott le, később pedig az Orbán Viktor évértékelőit is szervező Magyar Polgári Együttműködés Egyesület éléről is távozott. 2019-ben egyébként Orbán a "kiemelten fontos társadalmi ügyek" utazó nagykövetévé nevezte ki Balogot, akinek a feladata többek között a "kormányzat eredményeiinek és céljainak nemzetközi bemutatása" lett.

Balog Zoltán közben visszatért a lelkészi hivatáshoz, és tavaly nyár óta lehetett róla hallani, hogy ő lehet a Dunamelléki Református egyházkerület új püspöke a távozó Bogárdi Szabó István után. Ez így is lett, Balogot szeptemberben jelölték a posztra, november 5-én pedig hivatalosan is püspökké választották. A református egyház nemrég közölte, hogy hivatalát január 25-től tölti be az egykori miniszter, a hvg.hu értesülései szerint ezek után jelentette be a miniszterelnöknek Balog Zoltán a lemondását (a roma felzárkózásügyi miniszterelnöki biztosi posztról is lemondott).

A lap szerint egyelőre nem tudni, hogy ki fogja követni Balogot a Fidesz pártalapítványa élén, elég nagy az ötletelés a színfalak mögött, mivel Orbán Viktor ugyanis "aktív" alapítványi vezetőt keres, aki minden energiáját és idejét a kormányzat ideológiájának bel- és külföldi megalapozására és támogatására fordít. A cikk szerint emiatt nem jöhet szóba az alapítvány elnökeként Gulyás Gergely miniszter és Novák Katalin családügyi miniszter sem.

A hvg.hu úgy értesült, hogy a korábban felmerült két esélyes neve is lekerült a napirendről: Trócsányi László volt igazságügyi miniszter nem vállalta a felkérést, Szájer József pedig a december elején kipattant brüsszeli botránya nyomán nem is mutatna jól az alapítvány élén, de már nem is Fidesz-tag.