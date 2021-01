Kegyeletsértő módon, egymásra pakolt nyitott koporsókban tárolták az elhunytakat a szentendrei halottasházban. A megdöbbentő állapotokról videó is készült, amelyet Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hozott nyilvánosságra. Fülöp Zsolt, Szentendre polgármestere azonnali tájékoztatást kért, valamint vizsgálatot rendelt el a temetési szolgáltatást elvégző céggel szemben.

Drámai videó jutott el hozzám, amelyen az látszik, hogy a szentendrei halottasházban annyi az elhunyt, hogy egyszerűen nem férnek el a holttestek. Megdöbbentő és kegyeletsértő módon a koporsókra nem tették rá a fedelet, hiszen akkor a plafonig érnének az elhunytak.

– idézi Hadházy Ákos pénteki posztját a Szentendre.hu.

Az elmúlt időszakban több olyan felvételt kaptam különböző kórházak proszektúráiból, amelyeken a helyhiány miatt megrázó, méltatlan és kegyeletsértő körülmények között elhelyezett halottak láthatók. A felvételek többsége annyira döbbenetes, hogy soha nem hozhatók nyilvánosságra – még akkor sem, ha mindennél jobban kifejeznék, mekkora a baj

- írja a független országgyűlési képviselő.

Drámai videó jutott el hozzám, amelyen az látszik, hogy a szentendrei halottasházban annyi az elhunyt, hogy egyszerűen... Közzétette: Hadházy Ákos – 2021. január 7., csütörtök

A Szentendre.hu szerint Fülöp Zsolt, a város polgármestere a videón látható állapotok miatt vizsgálatot rendelt el, és soron kívüli tájékoztatást kért a temetési szolgáltatást ellátó cégtől.

A polgármester pénteken helyszíni szemlét tart a halottasházban a Polgármesteri Hivatal, a járási Népegészségügyi Intézet és a rendészet bevonásával – teszi hozzá a helyi lap.

A videó készítésének pontos időpontja nem ismert, de Hadházy Ákos szerint a közelmúltban készült – nyilatkozta a felvétellel kapcsolatban a Blikknek.

Jól látható a rendkívüli zsúfoltság, informátorom szerint normális esetben egyáltalán nem ilyen állapotok szoktak lenni ebben a halottasházban

– mondta a Blikknek a politikus, aki nem kívánta felfedni a forrás kilétét.

A videón látható halottakat abban a helyiségben hűteni sem lehet, hiszen a videó elején látható nagy fehér ajtó mögötti hűtőkamra is betelt. Ebből a szempontból szerencse, hogy tél és hideg van

– tette hozzá.

Az informátor Hadházy szerint azt állította, hogy van olyan koporsó is a felvételen, amelyben a fővárosból odaszállított holttestek nyugszanak. Az elhunytak közül elmondása szerint többeket is otthonukban ért a halál. Feltételezhetően közöttük is vannak koronavírusban elhunyt emberek, mert az informátor szerint a rájuk érvényes szigorú protokoll szerint szállították őket a halottasházba.

A drámai videón, amelyet kegyeleti okokból itt nem mutatunk be,

nagyjából húsz koporsó látszik a halottasház egyik belső helyiségében.

Forrás: 24.hu, Szentendre.hu, Blikk

Címlapkép: Szentendre.hu