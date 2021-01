Karácsony opportunista, Gyurcsány nagy túlélő, Orbán pedig nagyon jól lát a pályán – véli Pityinger Dopeman László zenész, influenszer.

A Mandinernek adott interjút a Dopeman néven is ismert előadó, Pityinger László. A beszélgetésben szóba került az a 2013-as eset, amikor Pityinger belerúgott a miniszterelnökről mintázott hungarocellszobor fejébe. Nem bánta meg, amit tett, ez akkor belefért a „művészeti” és politikai irányvonalába.

Mondjuk úgy, ez akkor belefért a „művészeti” és politikai irányvonalamba. Ma már nem. Megbánásról viszont azért nem beszélnék, mert az az ember, aki azt csinálta, nem az, aki most itt ül. És ez nem köpönyegforgatás, hanem egyfajta haladás. Egy perc alatt kihúzom a szőnyeget bárki alól, aki azt mondja, hogy ugyanaz az ember ma, aki mondjuk tíz éve volt. Ezt Orbán mellett Gyurcsány Ferenccel vagy Jakab Péterrel is meg tudom tenni. Mindenesetre annak idején én a legerősebb emberbe álltam bele, magába a királyba. Viszont nem gondoltam bele, hogy mint érző lényt, alighanem megbántottam, a családtagjainak pedig fájdalmat okozhattam. Ha kifejezetten erre a vetületre gondolok, pláne azt mondom, hogy ilyet a mai eszemmel nem csinálnék. Azóta jártam a buddhista főiskolára.

- mondta a Mandinernek.

Pityinger a beszélgetés szerint „remekül szórakozik” azon, hogy a Nyugati Fény nevű oldal szerint fideszes lett. Szerinte Gyurcsány Ferencnek és Orbán Viktornak kölcsönösen szükségük van egymásra.

„Gyurcsány nagy túlélő, már mindenki leírta, most meg ott tartunk, hogy bedarálta az egész ellenzéket”, ezt a tábort azonban az előadó szerint sokkal nehezebb egyben tartani, mint a Fidesz-KDNP-t, ugyanis „ahhoz, hogy egy szervezet működőképes legyen, kell egy erős vezető, máshogy nem megy”.

Pityinger László azt is elmondta, hogy szerinte mi az orbáni politika sikerének titka:

A miniszterelnök nagyon jól lát a pályán. Minden igényt felmér, tudja, kinek mi kell, és azt megadja neki. Nagyvonalakban. Ráadásul van egy olyan csibészes észjárása, amivel már európai szinten, a nagykutyák között is jól működik. Egy utolsó mohikán. Közben mindig kellő mértékben fiatalít a csapatán, nőket hoz be a kabinetbe, érzékeli a trendeket. Tehát még a gender szempontokra figyel, sőt, már klímastratégia is van. Például igazságügyi miniszternek tesz meg egy jól fogalmazó, éles eszű, domináns nőt. Ettől függetlenül Orbán Viktor még egy régisulis politikus, az elpuhultabb újabb generációból, egyes európai vezetőkből hiányzik a benne meglévő csavaros észjárás. Nem tudnak mihez kezdeni a határozottsággal.