Rogán vagyonnyilatkozatából derült ki, hogy új felesége van, Barbara

Rogán Antal 2020-ban titokban megházasodott, ez pedig most derült ki, az éjfél után közzétett vagyonnyilatkozatából.

Az új feleséget Rogán Barbarának hívják – írja a 444.hu.

A vagyonnyilatkozatából új felesége nevén kívül kiderült még az is, hogy új ingatlant nem vett, a nevén továbbra is a szülőfalujában örökölt ingatlanok és területek vannak. Új megtakarításai viszont lettek: a tavalyi évben 13 millió forinttal növelte megtakarításait, ígybevallása szerint most összesen 822 027 591 forint megtakarítása van.

(444.hu)

Cikk- és címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd