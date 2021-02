Másfél évig egy hat négyzetméteres horrorkamrában tartották fogva a 71 éves francia nőt Siófokon

Sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértése miatt emelt vádat a Siófoki Járási Ügyészség azzal a 42 éves férfival és 41 éves feleségével szemben, akik másfél évig tartottak bezárva egy idős asszonyt Siófok közelében. A férfit már volt büntetve korábban kényszermunka miatt.

A büntetett előéletű házaspár évekkel ezelőtt a bizalmába férkőzött a Siófokon élő, 71 éves, francia nőnek, aki idővel elkezdett érzelmileg kötődni is hozzájuk, akiket a családjának tekintett. Az elkövetők ezt kihasználva előbb beköltöztek az asszony lakásába, majd rávették arra, hogy haszonélvezeti jogának fenntartása mellett az ingatlant ajándékozza a kiskorú gyermeküknek – írja a 24.hu.

A Somogy Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint az elkövetők a lakás felújítására hivatkozva átköltöztették az asszonyt egy siófok környéki ingatlanba, ahol azonban az idős nő konfliktusba került a vele együtt lakó férfival. A házaspár tagjai ezért 2018 elején a nőt a kérése ellenére sem engedték vissza a siófoki lakásba, helyette egy zártkerti ingatlanra szállították, ahol egy 6 m2-es, korábban disznóólként, illetve szerszámos kamraként használt bódéba zárták, amely kívülről rácsokkal volt felszerelve.

Az elkövetők a szigetelés nélküli építményben ágyat, asztalt, éjjeli lámpát és rádiót biztosítottak a nőnek, akinek azonban fűtési, tisztálkodási, mosási, illetve takarítási lehetősége sem volt. A pár tagjai naponta egyszer megjelentek az ingatlanon, ahová ételt, vizet és alkoholt vittek az asszonynak, akinek alkalmanként lehetővé tették, hogy felügyelet mellett sétálhasson a területen.

Az kilátástalannak ítélte meg a helyzetét, ezért nem próbált megszökni, viszont amikor az elkövetők távol voltak, többször is német nyelven próbált segítséget kérni, de a terület lakatlansága miatt ezt nem hallotta senki. 2018 márciusában az asszony távolléte feltűnt a siófoki szomszédainak, ezért a rendőrök is keresni kezdték őt, amiről az elkövetők is tudomást szereztek, ezért az asszonyt Siófokra szállították, majd bejelentést tettek arról, hogy hazaérkezett.

Miután a rendőri ellenőrzés ezt igazolva látta, az elkövetők visszaszállították az asszonyt a zártkerti ingatlanra. A siófoki rendőrök végül 2019 szeptemberében egy bejelentés alapján megjelentek a házaspár zártkerti ingatlanán, ahol felfigyeltek az elhaló hangon segítséget kérő idős asszonyra, akit kiszabadítottak.

Az ügyészség 4 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztést és 5 év közügyektől eltiltást kért az elkövetőkre arra az esetre, ha a bűncselekmény elkövetését beismerik. Emellett indítványozták a korábban rájuk kiszabott felfüggesztett szabadságvesztések végrehajtását is.

(24.hu)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com