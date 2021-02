Újabb videót osztott meg Juhász Péter.

Juhász első videójában arról volt szó, hogy a csengeri örökösnőként elhíresült Sz. Gábornénak sikerült annyira megtévesztenie Kósa Lajost, hogy a fideszes politikus többször is hajlandó lett volna elmenni tárgyalni a szélhámossal Németországba tárgyalni – ez derül ki azokból a rendőrségi jegyzőkönyvekből, amelyeket Juhász Péter, az Együtt korábbi elnöke ismertetett egy Youtube-videóban.

A 444 szúrta ki, hogy a tegnapi után újabb videót osztott meg Juhász Péter, aki megszerezte a „csengeri örökösnő”, Sz. Gáborné ügyében tett tanúvallomásokat, tehát, hogy mit is mondott a rendőrségen Kósa Lajos, Kósa Lajos felesége és Kósa édesanyja.

Kósa édesanyja a dokumentumot tanúsága szerint tagadta, hogy bármikor bármit kapott volna Sz. Gábornétól, és soha nem látta az erről szóló okiratokat. Nyilatkozatot tett, hogy nem tudja, hogyan kerülhettek a személyes adatai és aláírásai ezekre az okiratokra. Azt megjegyezte, hogy a fia ismeri ezeket a személyes adatait, de arról nem tud, hogy átadhatta-e ezeket másoknak.

Juhász szerint furcsa az, hogy a rendőrség nem indított eljárást, annak ellenére, hogy náluk van az arról szóló okirat, hogy a csengeri örökösnő 5,8 millió eurót (nagyjából 2,1 milliárd forintot) ajándékoz Kósa anyjának, és a nyilatkozat is, ami szerint Kósa anyja soha nem látta ezeket a papírokat, és nem tudott az ajándékról.

Tehát valaki úgy akarta intézni, hogy Kósa Lajos édesanyja ne tudjon arról, hogy az ajándékot megkapta, ugyanakkor valamilyen módon érvényes legyen az ajándékozás

– mondja Juhász Péter.

Szerinte az egész ügylet abban a pillanatban nyert volna értelmet, amikor Kósa Lajos édesanyja meghal, és a vagyonát valaki örökli:

Akkor, amikor Kósa Lajosné már nem fog tiltakozni, hogy ez nem az ő aláírása a papíron, és akkor az örökös rendelkezhetett volna egy okirattal, amely szerint Kósa Lajosnét valaki megajándékozta őt 5,8 millió euróval, és az örökös jogszerűen az összeg birtokába juthat.

Juhász ebből azt a következtetést szűri le, hogy

a rendőrség azt kéne kiderítenie, hogy ki örököl Kósa anyja után.

A Telex korábban azt írta, a szélhámosnő 2013 és 2018 között sok embertől csalt ki pénzt egy 1300 milliárd forintos örökségről szóló mesével. Azt állította, hogy Németországban élő édesapja után nagy vagyont örökölt, de ennek megszerzése költséges, ezért kölcsönöket kért, cserébe pedig anyagi hasznot ígért. (A nő apja a valóságban 2014-ben hunyt el Magyarországon, és semmilyen vagyont nem hagyott hátra.) A szélhámos 2013-ban Kósa Lajost is megkereste, akitől befektetési tanácsokat kért. Ugyan Kósa később azt állította, hogy szélhámosság volt az egész, a politikus többször is találkozott vele, és egy közjegyző előtti megállapodást is aláírt. Kósa közreműködött volna a vagyon sorsának rendezésében, amiért cserébe a nő mintegy 800 millió forintnyi eurót eurót ajándékozott volna a politikus édesanyjának.

Sz. Gáborné elhagyta az országot. Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, és végül Svájcban fogták el 2018-ban. A vádirat szerint a nő húsz sértettnek okozott közel 780 millió forintos kárt. A megtévesztett emberektől 1,4 millió és 387 millió forint közötti összegeket csalt ki, amelyből kevesebb mint 4 millió forint térült meg.

Forrás: 444