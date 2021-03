Az Európai Néppárt frakciója megszavazta azt az alapszabály-módosítást, amely szerint nem csak tagokat, hanem egész delegációkat lehet kizárni a néppárti képviselőcsoportból. A szavazás eredménye után Novák Katalin megerősítette a Twitterén, hogy a Fidesz kilép a Néppárt frakciójából, közzétette Orbán Viktor erről szóló levelét. A kormánymédia, köztük a Magyar Nemzet egybehangzóan arról írt már órákkal a szavazás előtt, hogy a Fidesz szerdán kilép.

Az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti képviselőcsoportja szerdán délelőtt megszavazta az új eljárási szabályzatának jóváhagyását, aminek esetére Orbán Viktor korábban kilépést lengetett be. A Telex úgy tudja, hogy

Novák Katalin ezután a Twitteren jelentette be, nem hagyhatják, hogy elhallgattassák az európai parlamenti képviselőiket vagy korlátozzák őket a szavazati jogukban. Az első számú prioritás az, hogy kezeljék a világjárványt és emberéleteket mentsenek. Ezért az új szabályok elfogadását követően a Fidesz úgy döntött, kilép az Európai Néppárt EP-frakciójából.

We will not let our MEPs be silenced or limited in their capacity to represent our voters. Tackling the pandemic and saving lives remains our number one priority. Therefore, following the adoption of new rules in the @EPPGroup, #Fidesz has decided to leave the Group. pic.twitter.com/WSx1PmtKQ8