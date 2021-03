A fideszes politikus és volt uniós biztos szerint, az Európai Néppárt és a Fidesz között politikai ellentétek mindig is voltak, azonban a személyes viszony megromlása után ezek is kiéleződtek – számol be a 168.hu.

A kormánybiztos a 168.hu Keljfeljancsi című műsorában nyilatkozott, miszerint a Néppártban meghozott új szabály kétségtelenül azért készült el, hogy most a Fideszt, és a jövőben más, problémát okozó pártot is ki lehessen zárni a frakcióból.

Navracsics Tibor arról is beszélt, hogy szerinte mindkét oldalon voltak hibák, még ha nem is azonos mértékben és alapvetőleg a Fidesz távozását a személyi kötelékek meggyengülése okozta.

Amikor ezek meggyengülnek, akkor kiéleződnek azok a politikai konfliktusok, amelyek korábban is ott voltak, csak nem tulajdonítottak nekik nagy jelentőséget.

-fogalmazott a volt uniós biztos. Majd folytatta:

A politika számomra ott kezdődik, hogy az egymással egyébként egyet nem értő emberek le tudnak ülni és meg tudják tárgyalni, hogy az egyet nem értés dacára hogyan tudnak együttműködni. Egy idő után mindkét fél úgy gondolta, hogy jobban jár a másik nélkül. Szerintem ez probléma.

