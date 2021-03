Varga Judit igazságügyi miniszter, Facebook videóban buzdít oltakozásra és egységre minden magyart március 15. alkalmából – közölte a Blikk.hu.

Foto: Facebook / Varga Judit

- tette fel a költői kérdés Varga Judit a Facebook videóban, melyben buzdítani igyekszik az ünneplő magyarokat az oltakozásra és biztosít mindenkit a kormány kemény munkájáról a vírus elleni kűzdelemben.

Ahogy a Blikk.hu is megírta, a miniszerasszony hangsúlyozta, hogy

Ez most másfajta ünnep, a higgadtság és az odafigyelés ideje. A vírust csak együtt győzhetjük le. Ha most betartjuk a szabályokat, nem csak szeretteinket és magunkat, de a hazánkat is meg tudjuk menteni. Ez egyedül nem megy, együtt kell ezt a csatát megvívnunk!