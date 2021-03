Ha még nem lenne elég rossz hír! Hózáporokra kell készülni a hétvégén

A több-kevesebb napsütés mellett szórványosan záporokra, hózáporokra is készülni kell a hétvégén. Melegedés továbbra sem várható, a maximumok jellemzően 10 fok alatt maradnak.

Fotó: Pixabay

A leghidegebb órákban pedig néhol mínusz 5 fok alá is hűlhet a levegő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

PÉNTEK

Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett szórványosan kialakulhat zápor, valamint egyre többfelé hózápor, sőt néhol az ég is megdörrenhet. A leghidegebb órákban általában mínusz 5 és plusz 1 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, de a fagyzugos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is előfordulhat. Napközben plusz 5-9 fokig melegszik a levegő.

SZOMBAT

Szombaton jellemzően felhős lesz az ég, az északkeleti megyékben süthet ki hosszabb időre a nap. Szórványosan várható hózápor, zápor, északnyugaton helyenként kisebb havazás, havas eső is lehet. Időnként megélénkül, a Dunántúl nyugati részén meg is erősödik a szél. Hajnalban általában mínusz 5 és plusz 1 fok közötti értékeket mérhetnek, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. Kora délutánra 4 és 9 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

VASÁRNAP

Vasárnap az ország déli, délkeleti felén csak rövid napos időszakok valószínűek. Az északnyugati tájakon napos idő lesz a jellemző, majd a Kisalföldön estefelé erősebben megnövekedhet a felhőzet. Főleg a déli megyékben fordulhat elő hószállingózás, havas eső, eső, másutt számottevő csapadék nem valószínű. Estefelé északon, északnyugaton lehet egy-egy zápor, hózápor. A szél sok helyen megélénkül, a Dunántúl nyugati részén meg is erősödik. A minimumhőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1 fok között várható, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű – olvasható az előrejelzésben.

Forrás: OMSZ

Címlapkép: Pixabay