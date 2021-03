Továbbra sem érkezik meg a kellemes tavaszi idő, a hét hátralévő részében erősen felhős, csapadékos idővel kell számolnunk, helyenként zápor, hózápor is kialakulhat – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb jelentéséből.

Ma a Tiszántúlon jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, és eső is előfordulhat. Másutt erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, és szórványosan alakulnak ki záporok, a hegyekben hózáporok. Egy-egy helyen zivatar sem kizárt. Az északnyugati, északi szelet erős, a Dunántúlon és a Zemplén térségében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Késő estére 0, +5 fok közé hűl le a levegő – írja a Kiderül.

Szerdán kelet felől erősen megnövekszik a felhőzet, de a Dunántúlon még több-kevesebb napsütés is lehet. Helyenként kialakulhat zápor, hózápor, de a Tiszántúlon eső, a keleti határszélen havas eső is lehet. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, a Dunántúlon és az északkeleti országrészben viharos széllökések is lehetnek. Délután 4-10 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Csütörtökön többnyire erősen felhős lesz az ég, néhol zápor, hózápor is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti országrészben időnként megerősödik. Hajnalban -6, +2, délután 4-10 fok között alakul a hőmérséklet.

Pénteken többnyire erősen felhős lesz az ég, néhol záporeső, hózápor is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. Hajnalban -7, +1, délután 3-8 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton felhőátvonulások várhatók szórványos hózáporokkal, sokfelé erős, néhol viharos északi széllel, -6, +2 fokos minimum-, 2-7 fokos maximum-hőmérséklettel.

Vasárnap napos idő valószínű gomolyfelhőkkel, amelyekből helyenként hózáporok is kialakulnak. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és 0, a csúcshőmérséklet 3-9 fok között alakul.

Forrás: Blikk, 24.hu, OMSZ, Kiderül