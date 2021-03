Kiadták a figyelmeztetést: viharos széllökések jönnek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése:



Kép:Pixabay

Szerda éjfélig főleg a Dunántúlon és a Bodrogköz térségében viharos széllökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet, délután a Dunántúlon és a középső országrészben záporok

a magasabb helyeken hózáporok is lehetnek, itt akár 70 kilométer per órás széllökések is előfordulhatnak.