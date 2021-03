Máris rászállt a kormánysajtó a véleménye miatt kirúgott Hrutka Jánosra

Még azzal is "megvádolták", hogy balliberális lett.

Kirúgták a Spíler TV-től Hrutka Jánost, a Fradi egykori játékosát, mert kiállt a szivárványcsaládok létjogosultsága mellett. Hrutka legalábbis Facebook-bejegyzésében ezt az okot valószínűsíti.

A TV2 sajtóosztálya ezt cáfolta, az Indexnek küldött közleményükben így fogalmaznak:

A Spíler TV az indulása óta figyelmet fordít arra, hogy az egyes sportágak, különösen a futball szakértői csapatát időről időre megújítsa. Hrutka Jánosnak köszönjük a munkáját, a téves feltételezésekkel szemben az igazság az, hogy a közeljövőben új szakértőket köszönthetnek a képernyőn a sportcsatorna nézői

A Telex szúrta ki, hogy a fideszes médiaholdinghoz tartozó Four Four Two magazin döglött akták című sorozatában szombat reggel „Hogyan vitte majdnem csődbe a Fradit Hrutka János – kétszer is” címmel már meg is jelent egy írás a kegyvesztetté vált Hrutkáról.

Írnak arról, hogy amikor Hrutka 2001-ben visszatért a Ferencvároshoz, 93 millió forintos szerződést kötött három évre. Az összeg külföldön nem számított horribilisnek, itthon viszont igen, ráadásul a klubnak akkoriban anyagi gondjai is voltak.

A szerző azt is tudni véli, hogy Hrutka János szélsőjobboldaliból balliberális lett.

„Hrutka üzleti partnere a vállalkozásban egyébként az a Szi­lágyi György volt, aki a Fradi B-közép vezérszurkolójából lett a Jobbik országgyűlési képviselője. Hrutka maga is közel állt a párthoz és Vona Gábor akkori pártelnökhöz, ám miután a Jobbik szélsőjobboldali pártból balliberálissá vált, a labdarúgónál is hasonló fordulat állt be.”

- magyarázza a kormánysajtó cikke.

