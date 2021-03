Karácsony: Magyarország a második a világon a Covid-halálozásban, nincs most helye sikerpropagandának

Egyelőre nincs helye a türelmetlenkedésnek, bármilyen nehéz, még ki kell tartani – írta Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán annak kapcsán, hogy délben egy percre leállt a közösségi közlekedés Budapesten, emlékezve azokra, akik elhunytak a koronavírus-járványban.



Fotó:MTI Fotó/Koszticsák Szilárd

- fogalmazott a főpolgármester.

Azt írta, az egyperces néma csönd nem mulasztja el a gyászolók fájdalmát, nem hozza vissza azokat, akik elmentek, de emlékeztet mindenkit, hogy egyelőre nincs helye a türelmetlenkedésnek, bármilyen nehéz, "még ki kell tartanunk".

Az egyperces csönd arra is emlékeztet, hogy hálával tartozunk azoknak, akik most is erejüket megfeszítve életekért küzdenek