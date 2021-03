Ekkor nyithat leghamarabb az ország – elindult a Kormányinfó

Cikkünk folyamatosan frissül.



Fotó: MTI/Illyés Tibor

11:35

Pénteken várható döntés az üzletekről

Az operatív törzs pénteki ülésén dönthetnek az üzletek kérdéséről – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Gulyás Gergely kifejtette: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara olyan szabályozásra tett javaslatot, amely minden üzletre azonos elvek alapján vonatkozna: tíz négyzetméterenként egy vásárló vagy vendég tartózkodhatna benne.

Elmondta: az operatív törzs megvizsgálja a javaslat életszerűségét, mert jó lenne ugyan egy ilyen szabályozás, de a húsvét előtti időben nem tudni, milyen hosszú sorokhoz vezetne.

Hangsúlyozta azt is, hogy csak azt az oltóanyagot nem adják be, amelyet még vizsgálnak, valamint azt, amelyet félre kell tenni a második oltásra.

11:20

Eddig 500 fő önkéntes jelentkezett a kórházakba – tájékoztatott a miniszter. A CanSino- és a CoviShield-(kínai és indiai) vakcinákra vonatkozóan még nem írták alá a szerződést, de ennek megtörténte után nyilvánosságra hozzák a részleteket. Az egydózisos Johnson & Johnsonból 4,3 milliót rendeltek, azt nem tudják pontosan, hogy mikor érkezhet, de talán áprilisban.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, az oltás továbbra is önkéntes, ezért arra kérik a pedagógusokat, bölcsődei dolgozókat regisztráljanak.

A miniszter közölte azt is, az egészségügyi ellátórendszer – nemcsak tárgyi, hanem személyi feltétleket is tekintve – felkészült arra, hogy megfeszített munkával a jelenleginél magasabb adatok mellett is képes legyen mindenki számára az ellátást biztosítani.

11:10

Az operatív törzs megvizsgálja majd a gazdasági kamara bolt- és plázanyitási kérdéseit, erről holnap fognak dönteni. Az iparkamara javaslata szerint 10 négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat a kis üzletekben

11:00

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón arról beszélt, hogy ha eléri a 2,5 milliót az oltottak száma, akkor egy héten belül kinyitnak az iskolák, ez az óvodákra és középiskolákra is vonatkozik.

Legkorábban április 12-én tudnak nyitni, vagy április 19-én. Ezt megelőzően beoltják a tanárokat, óvónőket, önkéntes alapon – számolt be az Index.