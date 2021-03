Hadházy szerint a Mediaworks nevű monopólium már beindította az új, ingyenes hetilapját, ami helyi mutációkkal jelentkezik számos városban.

A 2019-es önkormányzati választások után több irányból is beindultak óvatos tapogatózások, hogy mi lenne, ha az ellenzéki vezetésű városok, kerületek egy hálózatba szerveznék a helyi lapjaikat. Ennek több előnye is lett volna: egy országos szinten is értelmezhető méretű reklámpiaci szereplő jöhetett volna létre, illetve egy kis központi szerkesztőséggel helyt kaphattak volna ezekben a lapokban bizonyos országos témák, amelyek amúgy nem mindenkihez jutnak el. Nos, ebből nem lett semmi, a saját szemétdomb mindenkinek fontosabb volt.