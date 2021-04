Korainak tartják az iskolák nyitását a tanári szakszervezetek

Az oktatásban dolgozók 25 százaléka már átesett a betegségen.

Az Infostart-Inforádiónak nyilatkozott Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke a koronavírus kapcsán arról, hogy az oktatásban dolgozók 75 százaléka már regisztrált a védőoltásra, 25 százalékuk pedig már átesett a betegségen, vagyis meglehet az oktatás területén a 100 százalék körüli védettség.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Totyik szerint csak akkor lehet az oktatást biztonságosan folytatni az iskolákban, ha a tanárok oltás utáni védettsége már kialakult. A tanárokat képviselő szakszervezetek ugyanakkor attól tartanak, hogy az első oltás még nem nyújt teljes védettséget, így az iskolák április közepére tervezett újranyitása után ismét megugorhat a fertőzöttek száma, vagy Totyik szerint akár egy negyedik hullám is elindulhat ebből.

A PSZ elnöke az Inforádiónak azt is elmondta, nincs pontos információjuk arra vonatkozóan, hogy mikor akarja a kormány másodszor is beoltani a pedagógusokat. A szakszervezet számításai szerint május első hete lehet az, amikor már biztonsággal lehet visszatérni az iskolákba, és még az érettségi vizsgákat is nyugodtabb körülmények között lehet lefolytatni. A visszatérést akkor tartják elfogadhatóank, ha napi 100 fő alá csökken a járvány miatti halálesetek száma.

Totyik Tamás szerint az oktatás jelenlegi formája és a szülők home office elletti gyerekfelügyelete komoly kihívást jelent. A kérdés az, hogy az egészségügyi kockázatok, vagy a munkavégzés körülményei rónak-e nagyobb terhet a családokra. A PSZ alelnöke ugyanakkor úgy látja, hogy a fokozatos nyitást csak akkor lehet elkezdeni, ha a tanárok már megfelelő védettséggel rendelkeznek (vagy megkapták mindkét oltást már, vagy átestek a betegségen).

Április elejétől oltják a tanárokat, április 19-én nyitná a kormány az iskolákat

A Telex cikke szerint április elsejétől oltják soron kívül a regisztrált pedagógusokat az országban, összesen 162 ezer embert várnak az oltópontokon. A cikk szerint március 29-én éjfélig közel 215 ezer bölcsődei, óvodai, iskolai és szakképzési dolgozó regisztrált az oltásra, közülük 174 ezren köznevelési intézményekben dolgoznak, 29 ezren a szakképzésben, 11 ezren állami vagy önkormányzati, több mint ezren pedig magánbölcsődékben dolgoznak. A mostani oltási kampány előtt a lap információi szerint nagyjából 46 ezren már megkapták az oltást.

A kormány a jelenleg ismert tervek szerint április 19-én nyitná újra az iskolákat, ehhez viszont a korábbi szakszervezeti álláspont szerint már március elején el kellett volna kezdeni a tanárok és oktatási intézményi dolgozók célzott oltását.

Forrás: infostart.hu, telex.hu