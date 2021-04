A gyerek esetében a hosszú covid akár hetekig, hónapokig eltarthat.

Bár a koronavírus szövődményei miatt gyerekek is gépi lélegeztetésre szorulnak, de eddig mindenkit sikerült megmenteni – mondta az ATV Híradójának Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.

Velkey György elmondása szerint

a harmadik hullámban kétszer-háromszor annyi gyerek került kórházba, mint a járvány korábbi szakaszaiban.

Azt látjuk országszerte, hogy a harmadik hullámban a vírusnak alapvetően az a sajátsága, hogy gyorsabban terjed, sokkal több a gyerek, az olyan is, aki kórházi kezelést igényel – mondta a főigazgató, hozzátette, hogy az a súlyosság, ami felnőtteknél jelentkezik, a gyerekeknél nagyon ritka, de

most már gyerekkorban sem lehet banálisnak tekinteni a járványt.

Velkey elmondta azt is, hogy előfordult olyan eset, hogy nem invazív lélegeztetést kellett alkalmazni, leginkább elhízott gyerekeknél, kamaszoknál, hiszen náluk is rizikófaktor a magasabb súly. Illetve gyerekeknél létezik egy másik betegség is:

a sokszervi gyulladásos betegség, ami egy hónappal az akkut fertőzés után jelentkezik.

Velkey elmondta, hogy a gyerekeknél változó a tünettan, de aggodalomra adhat okot a heveny vírusfertőzés, láz, ízlelés elvesztése, légzési nehézségek társulhatnak ehhez, plusz ezek szövődményei, a már említett

immunreakció, mint a sokszervi gyulladásos betegség magas láz, nyaki nyirokcsomó megnagyobbodás, bőrkiütés, nyálkahártya, kötőhártya gyulladás, valamint keringési, légzési elégtelenség.

A gyerek esetében

a hosszú covid-betegség is jelentkezhet, akár hetekig, hónapokig eltarthat.

A várandós édesanyák betegsége is előfordul, ez nem ritkán koraszüléshez vezet, sőt, olyan eset is van, amikor az újszülött is koronavírus fertőzött lesz. Elmondta, hogy

a koraszülött osztályok is kezelnek covidos babákat.

Az esetek legtöbbjében gyógyulnak, de komoly erőpróbát jelent.

A főigazgató szerint nincs semmilyen elméleti alapja annak, hogy a koronavírus elleni védőoltást ne kaphassák meg a gyerekek, és szerint néhány hónap múlva már ott leszünk, hogy a gyerekek is olthatók lesznek.

