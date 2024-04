Pofátlan kérdések a Semmelweis szóbeli felvételijén – vizsgálat indult

Voltak, akiket a testsúlyukról faggattak, másoknak pedig azt kellett megválaszolniuk, hogy orvosként hogyan reagálnának, ha egy fiatal női diákjuk szeretne felmenni hozzájuk a lakásukra.

Az idei évtől, a felvételi folyamatok átalakulásának köszönhetően, az egyetemek számára lehetőség nyílt arra, hogy személyes interjúra hívják meg a jelentkezőket. Ezt a lehetőséget a magyarországi orvosképzést nyújtó intézmények – többek között a Semmelweis Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem – is kihasználták, és kötelezően előírták a felvételi beszélgetéseket.

Illusztráció: pixabay

A jelentkezőknek önéletrajzot, motivációs levelet és tanári ajánlást kellett hozniuk, valamint előzetesen megtekinteniük 37 oktatóvideót. A szóbelin a videók tartalmáról és egy szituációs feladatsorról kérdezték őket.

Egy diák, aki az Eduline-nak nyilatkozott és akit a cikk Helgának hív az anonimitás megőrzése végett, beszámolt arról, hogy a Semmelweis Egyetemre történő felvételi beszélgetésén szokatlan és személyes kérdéseket tett fel neki a bizottság. Helga három nappal a vizsga előtt kapott egy hívást, amelyben arról érdeklődtek, hogy tudna-e két órával hamarabb, azaz 8 órakor megjelenni a meghirdetett 10 óra helyett. Több diákot is ugyanarra az időpontra hívtak be, és közöttük megegyezés született, hogy az érkezési sorrend alapján lépnek be. A vizsgabizottság számára nem volt fontos a sorrend, így Helga több mint két órás várakozás után került sorra.

A vizsgabizottság egyik tagja telefonált a beszélgetés kezdetén, míg egy másik tag Helga önéletrajzát firtatta, például családjában lévő orvosokról érdeklődött. Később a telefonáló tag is csatlakozott a beszélgetéshez, és a videókra vonatkozó kérdéseket tett fel. Helga úgy érezte, a bizottság kritikusan fogadja válaszait, és a diabétesz témájánál személyes testsúlyra vonatkozó kérdést is kapott.

Mivel nem akartam megmondani, ezért azt feleltem, hogy a korábban beszélt 60 kilónál biztosan több vagyok. Erre a férfi bejelentette, hogy az elég nagy baj, hogy én már túlsúlyos vagyok, de szerencsém van, mert kórosan túlsúlyosnak nem nézek ki

- mesélte Helga.

A Semmelweis Egyetem felvételijén több diák is személyes kérdéseket kapott, erről Palya Tamás, egy volt gimnáziumi tanár számolt be. Kérdeztek a jelentkezők magánéletéről, vallásáról, és egy szituációs gyakorlatban a munkahelyi kapcsolatok határait feszegették, miszerint mit tenne, ha férfi orvosként egy fiatal lány hallgatója rákérdezne, hogy feljöhet-e a lakására.

A Semmelweis Egyetemet is, kérdezték az esetről, és az a válasz érkezett, hogy „az egyik bizottság két tagjától is panasz érkezett a bizottsági elnök túlságosan kritikus megnyilvánulásai miatt, és az eset azonnali kivizsgálása után az adott vizsgaelnök eredményeit kizárták, és az érintett diákok felvételi pontszámánál a másik két tag véleményét figyelembe véve állapították meg a pontszámot”.