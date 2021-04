"Vakcinairigység" – ezt gondolják a szakemberek a jelenségről

Nem véletlenül fogannak meg olyan érzések, mint a csalódottság, az irigykedés, az elkeseredés egy olyan feszült helyzet, mint a több mint 13 hónapja velünk lévő járványhelyzet csak még inkább felerősíti a társadalmakban egyébként is jellemző ellentéteket



Kép:Pixabay

Legalábbis ezt állítják a szakemberek.

A transzparencia, a világos kritériumok és a nyílt kommunikáció hiánya vagy épp részleges megvalósulása szintén nem segít a helyzeten. Leginkább azon, hogy ne sérüljön a kollektív és az egyéni, mélyen belénk kódolt igazságérzetünk

- mondta el Síklaki István az Indexnek.

A szociálpszichológus hozzátette, így most különösen eluralkodhat az az egyébként is jellemző érzet, hogy feudális társadalomban élünk, ahol vannak a megfelelő kapcsolatokkal rendelkező kiváltságosok és a kevésbé kiváltságosok.



Kép:Pixabay

Innentől máris nem olyan tiszta a kép, hogyan lesz itt igazságos elosztás. Arról nem is beszélve, hogy míg nem igazán találkoztunk alapos érvekkel, hogy miért pont úgy alakul az oltási sorrend, ahogy, a kollektív bizalmatlansággal együtt az oltásirigységet táplálja az is, hogy időközben kialakult egy presztízssorrend a vakcinák között.

Ezen belül is egyértelműen a legnagyobb ázsiója itthon máig a német–amerikai Pfizer-vakcinának van, amihez bennünket, magyarokat a vakcinafejlesztésben részt vevő Karikó Katalin miatt köt még egy plusz érzelmi szál is

– magyarázta Síklaki István, aki úgy látja, innentől óhatatlanul kialakul a nézet, hogy a kiváltságos, azaz az oltást kapó csoporton belül az különösen kivételezett, akit Pfizer-vakcinával oltanak be.

Ehhez képest joggal érezheti magát valamiféle másodrendű állampolgárnak, akinek csak orosz vagy kínai vakcina jut. Különösen azok után születhet meg bennük valamiféle rossz érzés, irigység, frusztráció.

Pálvölgyi Rita pszichiáter arról is beszélt a lapnak, hogy a társadalmi csoportok közti irigység különösen akkor indult be, amikor a kezdeti kollektív idegenkedés után az oltás hiánycikké vált, majd a közelmúltban kiderült, hogy a kormány hosszas ellenállása után a pedagógusokat mégis előresorolják, és kiemelt csoportként kezdik oltani.

Ez elég nagy hullámokat vert, sokan tették fel a kérdést, hogy ha a tanárokat soron kívül oltják, akkor például a buszsofőröket miért nem. Persze már előtte is megfogalmazódtak hasonló aggályok, hogy például a bírákat miért oltották be még a tanárokat is megelőzve.

A rivalizálás a különböző rétegek és csoportok közt nálunk azért is indulhatott be most látványosan, mert a magyar társadalomban nincs vagy alig van kultúrája a szolidaritásnak.

Vagy mintha csak mostanában kezdene kicsit fejlődni. Ezért a mások, a többiek beoltása azonnal az irigységet mozgósítja, nem pedig az az együttérzést, az örömöt és a támogató gesztusokat

– sorolta Pálvölgyi Rita.

A pszichiáter úgy látja, nem csak a vakcinatípus miatt tartunk a hátrányos megkülönböztetéstől. Mindannyian várjuk, hogy mikor jutunk ki végre a fényre, ám a vakcinaigazolvány léte és a belengetett információk arról, hogy bizonyos helyzetekben előnyre tehetnek szert, akik az oltás által már védettséget élveznek, sokakban félelmet ébreszthetnek, hogy ők még később kapják vissza a régi életüket.

Címlapkép:Pixabay