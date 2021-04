Szlovák vakcina-botrány: Magyarország vizsgálja be a szlovák Szputnyik-vakcinákat

Barátként méltatta Szijjártó Péter a szlovák pénzügyminisztert, aki azért jött Budapestre, mert mindenképpen azt próbálja elérni, hogy ne kelljen visszaküldeni a vakcinákat – írja a 24.hu.



Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A külügyminiszter a Facebook-oldalán közvetített sajtótájékoztatón kiemelte:

Magyarországnak is érdeke, hogy szomszédai sikeresen védekezzenek a koronavírus-járvány ellen.

Magyarország jobban és többet olt, mint mások, mert több oltóanyaga van, hiszen keletről is vásárolt vakcinát. A magyar külügyminiszter közölte, szívesen segített a keleti vakcinák beszerzésében, most pedig abban segít, hogy Magyarország vizsgálja be Szlovákia orosz vakcináit, mert ehhez megvan a kapacitásunk, tudásunk.