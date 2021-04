MSZP-s képviselő: 15% személyi jövedelemadót fizet, aki minimálbért keres, ahogy Mészáros és Garancsi is

Időszerűnek tartja az MSZP országgyűlési képviselője a minimálbér adómentessé tételét, amelyre szerinte van is pénz.



Szakács László pénteken az MSZP Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatón azt mondta,

- magyarázta.

Megismételte javaslatukat:

Közölte, javaslatuk érintené azt a több mint 400 ezer embert is, aki szakmunkás minimálbért kap, ők 145 ezer forint helyett 165 ezer forintot kapnának kézhez.

Szakács László azt mondta, összesen 2,3 millió ember kapna több pénzt az adójóváírással a mediánbér összegéig, 321 ezer forintig.

Közölte,

azt az igazságtalanságot akarják helyre tenni, hogy az is 15 százalékos személyi jövedelemadót fizet, aki minimálbért keres, és az oligarchák, Mészáros Lőrinc és Garancsi István is, akik tavaly is százmilliárddal növelték a vagyonukat.