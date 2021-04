A kormány a választások előtt még gyorsan módosította a költségvetést, hogy többet költkezhessen

Kedden nyújtották be a parlamentnek a 2021-es költségvetésmódosítást – jelentette a 444.hu.



Fotó: MTI/Kovács Tamás

A Pénzügyminisztérium közleményben tudatta, hogy a kormány benyújtotta a parlamentnek a 2021-es költségvetés módosítását. Ezzel a hiánycélt a GDP 2,9 százalékáról 7,5 százalékra emelik – írja a 444.hu.

A jelentés szerint ez a módosítás lehetővé teszi, hogy a járvány elleni védekezéshez és a gazdaság újraindításához szükséges források továbbra is maradéktalanul rendelkezésre álljanak. Emellett a lépés „biztosítja az ősszel bejelentett otthonteremtési program fedezetét, de az egészségügy, a családtámogatások és az önkormányzatok forrásait is növeli”.

Ez a Költségvetési Tanács (KT) szerint minden szempontból indokolt, hiszen mint megállapította: a költségvetés elfogadása óta jelentős gazdasági változások és döntések születtek a koronavírus-járvány következtében.

Ugyanakkor a Költségvetési Tanács ajánlása alapján a Portfolio megjegyezte, hogy a kormány által bemutatott költségvetési bevételi és kiadási főösszegbeli módosítások gyakorlatilag csak 796,5 milliárd forintnyi pénzforgalmi deficitnövelést tennének indokolttá 2288 milliárd forintra, de a kormány mégis 7,5 százalékos deficitcélt tűzött ki, ami valójában 3990 milliárdos pénzforgalmi deficitnek felel meg. És mivel ennek az 1700 milliárdos többletnek a tételeit a kormány nem mutatta be, a Költségvetési Tanács hiányolja is ezeket, és azt kéri, a parlamentnek már mutassa be a kormány.

A Portfolio.hu szerint az 1700 milliárdos többlettel járó költségvetési mozgástér a 2022-es választások előtt kapóra jöhet a kormánynak. A Pénzügyminisztérium szerint a megemelt hiánycéllal biztosítható az államadósság csökkenése is: a 2020 végi 80,4 százalékról az idei év végére várhatóan 79,9 százalékra csökkenhet a GDP-arányos államadósság. A törvényjavaslat 2021-re 4,3 százalékos gazdasági növekedéssel számol.

Forrás: 444.hu, Portfolio.hu

Fotó: MTI/Kovács Tamás