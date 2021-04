Fideszes államtitkár: A magyarság a járvány után is újra tudja kezdeni az életét

A magyarság a mostaninál sokkal nagyobb nehézségeket is túlélt, és mindig újra tudta kezdeni, így most is így lesz – hangsúlyozta Potápi Árpád János.



A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton Zentán a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepségén.

A búzaszentelés és a Magyarok Kenyere program kapcsán kiemelte:

a kenyér fontos jelkép a magyarok számára, és azt kívánta, hogy ez a szimbólum mindig legyen jelen az életünkben, és neki köszönhetően beszélhessünk közös magyar jövőről.

Persze az oltásról is beszélt közben.

Közös magyar jövő viszont csak akkor van, hogyha a járványt legyőzzük itt a Vajdaságban, Magyarországon, Erdélyben, Kárpátalján, a Felvidéken, Muravidéken és Horvátországban is, ezért is kérek mindenkit, hogy regisztráljon, utána vegye fel az oltást annak érdekében, hogy a családtagok újra tudjanak találkozni egymással

- hangsúlyozta az államtitkár.

