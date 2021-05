Baj van a paksi atomerőműben, a kormány nem ad tájékoztatást

Hajnalban eltűnt a paksi áramtermlés fele, az okokról egyelőre nem jelent meg hivatalos tájékoztatás.

Ha nem lesz nagyon felhős az ég, akkor a dél körüli idősávban zömmel a napelemekkel termelt áramot fogyasztja az ország – írta a napi.hu vasárnap délelőtt.

Vasárnap hajnal 3 óra körül

történt valami a paksi atomerőműben,

majd egy órával később beszakadt a villamos energia termelés is Pakson – jelentette a gazdasági portál.

A termelés vasárnap dél körül is csupán fele a névleges 2000 megawattos teljesítménynek, ami akkor is feltűnő és kevés, ha április 30. óta az 1-es blokkon előre tervezett nagyjavítási munkálatok zajlanak, és az az 500 MW most (azóta) nem adódik a hálózatra.

Paks jelenleg fele teljesítményen termel, a napi.hu információi szerint a Paks-2 és a Paks-3 reaktorblokkok teljesítménye csökkent.

Utóbbinál a termelés fele esett ki; a 2-es blokkon nagyjából egyharmados a visszaesés.

