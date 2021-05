Czeglédy kiakadt az oltási igazolványokkal járó szabadságjogok miatt és polgári engedetlenségre biztat: "A kártyával nem rendelkezők felháborodása jogos"

A Demokratikus Koalíció szombathelyi képviselőjelöltje a Facebook-oldalán fakadt ki.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Czeglédy Csaba, a Demokratikus Koalíció egyik ismert figurája, szombathelyi képviselőjelöltje egyik Facebook-posztjában a beoltottak és nem beoltottak szabadságjogairól elmélkedik, polgári engedetlenségre biztat, miközben az oltásokkal kapcsolatban is tesz több ellentmondásos vagy egyáltalán nem megalapozott megjegyzést – szúrta ki a telex.hu a friss posztját. A DK-s politikus az oltások biztonságossága mellett sem állt ki egyértelműen, miközben pártja azt hirdeti, hogy az oltás a legjobb megoldás a vírus megfékezésére – teszi hozzá a lap.

A DK-s képviselőjelölt a posztjában azt állítja, hogy

Czeglédy azt írta közösségi oldalán, hogy míg a védettségi igazolvánnyal rendelkezők oda mennek, ahová csak akarnak, addig az igazolvány nélkülieket megpróbálják rákényszeríteni arra, hogy oltassák be magukat, mert különben se étterembe, se játszótérre, se meccsre nem mehetnek.

"Sem étteremben, színházban, sportrendezvényen senkinek nincsen joga ahhoz, hogy más egészségügyi személyes adatát megismerje, arról nem is beszélve, hogy bár rendelet van róla, felettébb aggályos, hogy igazoltatással jár egy étterembe vagy edzőterembe való belépés.”

A jogász azt javasolja, hogy tömegesen lépjenek fel az igazolvánnyal nem rendelkezők a szabadságjogaik korlátozása ellen, ha változást szeretnének, például úgy, hogy ha nem engedik be őket valahová oltási igazolvány nélkül, akkor dokumentálják panaszkönyvben, tanúkkal az ellenük elkövetett jogsértést, majd forduljanak az Alapvető Jogok Biztosához a hátrányos megkülönböztetés miatt.

A bejelentésekkel elárasztott hatóságok pedig észre fogják venni, hogy valami nincs rendben.

„A kormány szándékosan nem úgy alkot két csoportot, hogy vannak, akik elvileg nem fertőznek – mert vagy beoltatták magukat, vagy átestek a betegségen, vagy friss negatív Covid-teszttel rendelkeznek – és vannak, akik sajnos elvileg fertőzhetnek. Ha így tenne, nem tudná az oltást az emberekre rákényszeríteni, mert a negatív Covid-teszt is elég lenne”

– írta a képviselőjelölt, aki itt figyelmen kívül hagyja, hogy az oltás nem azt jelenti, hogy azok után már nem fertőzhet az azt megkapó személy, hanem azt, hogy jó eséllyel enyhébb lefolyású lesz a betegsége, ha elkapja a koronavírust.

Czeglédy szerint a kormánynak inkább heti egy ingyenes tesztet kéne bevezetnie, ahelyett, hogy az oltást erőlteti. A képviselőjelölt azt állítja, hogy több millióan akkor sem fogják magukat beoltatni itthon, ha mindenki a Pfizert kapná.

„Igenis lehessen legalább azt választani, hogy aki nem oltatja be magát, vállalja a heti egy államilag finanszírozott – tehát ingyenes – tesztelést, aminek eredményét magával hordja, ezzel is igazolva, hogy vélhetően nem fertőz. (Akinek van oltási igazolványa, annál is csak vélelem, hogy nem fertőz.)”