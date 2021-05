Sok országban jelentősen csökkent a fertőzöttek száma, így az Ausztriára vonatkozó beutazási korlátozásokon is enyhítenek – jelentette be a Kurier szerint Wolfgang Mückstein osztrák egészségügyi miniszter.

Az ország minden olyan oltást elismer, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vagy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jóváhagyott. És mivel a kínai Sinopharm is ilyen, így Ausztria ezt is elfogadja.

Az orosz Szputnyik V esetében viszont nincs könnyítés.

A május 19-től érvényes szabályok alapján karanténkötelezettség nélkül lehet belépni Ausztriába a nem magas fertőzöttségű országokból érkezőknek. Az első hírek szerint Magyarország ebbe a kategóriába tartozik. A beutazásnak azonban feltétele, hogy az utazó vagy legyen tesztelve vagy beoltva vagy felgyógyulva a betegségből. Az oltottságot igazoló dokumentumot német vagy angol nyelven is be kell mutatni – fogalmaz a hvg.hu.

Tehát akit a Szputnyik V-vel oltottak be, tesztet kell csináltatnia. A többi oltás esetében, mint a Pfizer–BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca, erre nincs szükség.

