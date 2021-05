Megfeleződött a tanárképzésre jelentkezők száma, a természettudományokat tanítók elfogynak lassan

A Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke szerint a csökkenést leginkább a természettudományos tárgyaknál lehet észlelni. A természettudomány oktatást támogató alapítvány vezetője szerint 10-15 éven belül elfogyhatnak az ilyen tárgyakat oktató tanárok.

Az ATV Híradójának beszélt arról a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, hogy megfeleződött a tanárképzésre jelentkezők száma, ez pedig leginkább a természettudományos tárgyaknál észlelhető.

Fotó: Illusztráció/pexels.com CCO

Totyik Tamás szerint ez többek között az alacsony óraszámnak és az alacsony béreknek is köszönhető. Szerinte a természettudományos nevelés területén az ország már nem olyan kiemelkedő, mint a 70-es években volt, mert itthon nem követték azokat a változásokat, amiket más országokban igen.

„A pedagóguspályán 230 ezer forint a bruttó kereset, míg egy orvosi vagy gyógyszerészeti cégnél ugyanez a kémia szakos tanár laboránsként 400-500 ezer forint bruttóért tud elhelyezkedni”

– magyarázta Totyik.

Ha a tendencia folytatódik, akkor 10-15 év múlva elfogyhatnak a természettudományos tárgyakat tanító tanárok – ezt a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány elnöke mondta el az Indexnek. Holtzer Péter is felhozta, hogy az alacsony óraszámok és alacsony bérek sem segítik a pályán maradni azokat, akik természettudományos tárgyakat oktatnak.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) országos választmányának elnöke is az alacsony béreket említette lehetséges okként. Komjáthy Anna szerint már most abszurd helyzetek alakulnak ki az iskolákban, de hosszabb távon akár a gazdaságot is befolyásolhatja ez.

„Ma beszéltem egy kolléganővel, aki budapesti szakképző intézményben tanít, hogy neki van olyan tanítványa, akinek soha nem volt fizikaórája, egy olyan általános iskolában végzett, ahol nem volt fizikatanár. És két éven keresztül vagy nem volt egyáltalán fizikaórája, vagy úgy volt fizikaórája, hogy a magyartanár bement, aztán közösen elolvasták a könyvet”

– mesélte el a választmányi elnök.

Nahalka István oktatáskutató úgy látja, a magyar természettudományos nevelés már messzen me olyan kiemelkedő, mint a 70-es években volt. Ekkortájt indultak be azok a változások külföldön (mint az integrált természettudományos oktatás, majd később a környezeti nevelés), amiket itthon nem követtek le.

Forrás: atv.hu, index.hu