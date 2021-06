Piarista gimnáziumban érettségizett az iszlamista terrorakcióra készülő kecskeméti V. Kende

V. Kende immáron Hüsseyin Z. V.-ként dédelgette magában gyilkos terveit.

Tagadja bűnösségét az a 21 éves, iszlám hitre áttért fiatalember, aki a gyanú szerint több terrorcselekményre is készült Magyarországon – írja a Blikk.

Robbantani akart a közelgő futball Európa-bajnokság egyik meccsén, de a tervei között szerepelt az is, hogy egy rendezvényen a tömegbe hajt.

A kecskeméti férfit a szülei házában fogták el a TEK kommandósai.

V. Kende alig három év alatt igen hosszú utat tett meg, míg végül a kommandósok rajtaütöttek. 2018-ban a kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett, ahol társai szorgalmas, jóeszű, ám nagyon visszahúzódó, csendes fiúnak ismerték meg.

– Bevallom, ő lett volna az utolsó, akiről ezt el tudtam volna képzelni. Amíg együtt jártunk, a szavát is alig lehetett hallani, barátai nem nagyon voltak. Leginkább a fociról lehetett vele beszélgetni. A tanulással nem volt gondja, mindig jól teljesített. Úgy tudom, kifejezetten vallásos családban nőtt fel, a tesója is egy református egyetemen tanul. Egyet tudok elképzelni, hogy magányában egy közösséget keresett, amit most megtalált. Szinte kizárt, hogy szívből hitte volna az iszlám tanításait