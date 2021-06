Európa szégyene: Rossi szerint a térdeplő ír játékosokat kifütyülő magyar szurkolók viselkedéséről őket kell megkérdezni

A magyar labdarúgó-válogatott 0-0-s döntetlent játszott Írországgal a pénteken kezdődő Európa-bajnokság előtti utolsó felkészülési meccsén. A csapat egy hét múlva már Portugáliával néz szembe a Puskás Arénában, majd négy nappal később Franciaországgal, a csoportkört pedig Münchenben zárjuk.

A keddi mérkőzés kezdő sípszava előtt az ír játékosok féltérdre ereszkedtek a rasszizmus és a kirekesztés ellen tüntetve, amire füttyszó érkezett a nézőtérről. Az MLSZ már korábban jelezte, hogy a magyar csapat tagjai nem térdelnek majd az Eb alatt sem, ők a mezükön látható respect, azaz tisztelet feliratra mutattak. A találkozót követő sajtótájékoztatón szóba került a fütty, az ír kapitány pedig csalódottan nyilatkozott.

„Rendkívül fontos üzenetet továbbítottunk, jó döntést hoztunk, hogy letérdeltünk. Rossz fényben tünteti fel magyarokat, hogy kifütyülték így az Eb előtt, de ez nem tükrözi a magyar társadalom véleményét

– mondta Stephen Kenny

Idah, a Norwich színes bőrű csatára így vélekedett:

„Természetesen kiábrándító volt hallani, ahogy a közönség kifütyülte a térdeplő ír játékosokat. Mi ezt egy jó ügy érdekében tesszük, véget akarunk vetni a rasszizmusnak. Ki akarjuk rúgni a rasszizmust a társadalomból, és őszintén szólva roppant kiábrándító volt a közönség reakciója. Nem ezt reméltük.”

Marco Rossit is megkérdezték, ő azt mondta, hogy a magyar válogatott mindig mindenkinek megadja a maximális tiszteletet. Ez most is így volt, és a jövőben sem fog változni.

„A szurkolóink viselkedésének okairól viszont őket kell megkérdezni”

– tette hozzá.

