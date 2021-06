Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, vasárnapra ötszáznál kevesebb új beteget jegyeztek fel, a halálos áldozatok száma jóval kevesebb volt az előző napokénál, viszont velük együtt a járvány tavaly márciusi kezdete óta elhunytak száma mostanra meghaladta az 52 ezret.

A hivatalosan közölt vasárnapi adatok alapján az elmúlt napban 479 új esettel 2 229 523-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény több mint 370-nel kisebb a megelőző napiénál. A csökkenés oka ugyanakkor lehet az is, hogy hétvégenként és ünnepnapokon kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet végeznek. Az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben elhunytak száma is jóval alacsonyabb volt a megelőző napokénál: vasárnapra 24-en hunytak el, míg az előző napban negyvenen, az azt megelőzőben pedig ötvenen. A járvány kitörése óta elhunytak száma mostanra 52 016-ra emelkedett.

Eddig 2 151 463-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban 755-en, az aktív betegek száma így tovább csökkent háromszázzal, 26 044-re. Kórházba 544 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, csaknem ugyanannyi, mint az előző napon, amikor számuk 571 volt. A legtöbb új beteget, 91-et, megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel.

Az egészségügyi minisztérium közlése szerint az oltási kampány február 24-i kezdete óta eddig 1 700 711-en kapták meg valamely védőoltás első, 355 790-en a második dózisát is. Pénteken 67 101 embert oltottak be Ukrajnában.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szombaton tárgyalt georgiai hivatali partnerével, David Zalkalianival arról, hogy országaik kölcsönösen ismerjék el egymás koronavírus elleni oltási igazolásait – számolt be az UNIAN a kijevi külügyi tárca sajtószolgálatára hivatkozva. A hírügynökség emlékeztetett arra, hogy erről megállapodást Ukrajna eddig Magyarországgal és Moldovával kötött.

Ukrajna ugyanakkor nem ismeri el az orosz Szputnyik V vakcinát, arra hivatkozva, hogy azt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem vette fel a sürgősségi helyzetekben történő használatra jóváhagyott oltóanyagok jegyzékébe. Ezért azoknak a külföldieknek, akik a Szputnyik V oltást kapták, az Ukrajnába történő belépéshez továbbra is szükségük van 72 óránál nem régebbi PCR- vagy gyorstesztre. Továbbá minden külföldi beutazónak változatlanul kötnie kell koronavírusos megbetegedés kezelésére is kiterjedő egészségügyi biztosítást.

