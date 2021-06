Azért hurcolták meg, mert hajléktalanoknak osztott zsíros kenyeret

„Abban a pillanatban, amikor látom, hogy az önkormányzat gondoskodik ezekről az emberekről, hátra lépek, de addig segítek nekik, s fel fogok lépni a megkülönböztetés, a kirekesztés, az üldöztetés ellen” – ezekkel a szavakkal kommentálta Pintér Judit kaposvári civil a Népszavának, hogy ételosztás közben többször is rendőrök jelentek meg a helyszínen.

Pintér Judit már több mint fél évtizede segíti a kaposvári hajléktalanokat, a Covid-járvány kitörésekor pedig alapított egy Facebook-csoportot, hogy nagyobb összefogással segíthesse tovább a rászorulókat – írja az 24.hu.

Kezdeményezéshez több mint négyszázan csatlakoztak. Az akció azonban nem tetszik mindenkinek: Pintér Juditot szomszédja többször is feljelentette, a jegyző pedig a közegészségügyi előírások betartása, az ételosztás engedélykötelessége miatt figyelmeztette. Pedig a főzéshez a hozzávalókat hentestől, zöldségestől, boltoktól kapta, illetve az adományként érkező összegekből megvásárolta, ráadásul állítása szerint ügyelt a járványügyi előírások betartására is.

A kiporciózott adagokat a lakása erkélyéről kosárban eresztette le a rászorulóknak, akik maszkra, kézfertőtlenítőre is számíthattak tőle.

Amikor a közeli parkban szendvicset osztottam, láttam, fényképeznek a közterületesek. A társasházunk kapujában is rendre megjelennek, így átszoktunk a hátsó udvarba, de oda is utánunk jönnek. Néhány napja hat zsíros kenyeret adtam éppen a rászorulóknak, amikor előbb a közteresek, majd kisvártatva a rendőrök is megjelentek. Utóbbiak azt mondták, bejelentés érkezett, hogy balhé van