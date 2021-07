Kombájn tetején pattant meg a hétvégén Apostagnál lezuhant vitorlázógép

Szerencsére a mezőgazdasági gépben ülő anya és fia nem sérült meg a balesetben.

Mint ismert, a hétvégén Apostagnál lezuhant egy motoros vitorlázógép, az 56 éves pilóta megsérült a balesetben.

Lezuhant és összetört vitorlázó repülőgép Apostagnál 2021. július 3-án. A gép eddig tisztázatlan körülmények között egy mezőgazdasági területre zuhant. A balesetben a repülőt vezető 56 éves férfi megsérült, őt a mentők kórházba vitték. - Fotó, címlapkép: MTI/Donka Ferenc

A Blikk cikke szerint a vitorlázógép a földet érése előtt egy kombájn tetején pattant meg, utána "landolt". A kombájnban egy anya ült a fiával, a nő így elevenítette fel a baleset körülményeit a lapnak:

Felfigyeltünk egy alacsonyan köröző repülőgépre, amint körről körre csökkent a magassága. Végül a fiam rémülten felkiáltott: „Ez belénk fog jönni.” Pont az én oldalam felől csapódott nekünk, a nyakamat is behúztam az ütközés előtt. A pilóta kérte, hogy segítsek kiemelni a lábát, majd elfeküdt a földön. A derekát fájlalta, kiderült, eltört három csigolyája

- mondta el a Blikknek a szemtanú. A nő és fia szerencsére nem szenvedett sérülést a balesetben.

A cikk szerint a pilóta, N. Zsolt Pécsről érkezett a barátaival a hét végén kezdődött nemzeti vitorlázórepülő-bajnokságra. A lap értesülései szerint a baleset úgy következhetett be, hogy a pilóta magasságot vesztett, emiatt a levegőben be akarta indítani a gép motorját. Az kétszer be is röffent, de leállt.

A légügyi hatóság a cikk szerint elszállította a roncsokat.

Forrás: blikk.hu