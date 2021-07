Ma lehetett (volna) pályázni az uniós támogatásra – Összeomlott a rendszer

Több pályázó is jelezte, hogy esélye sem volt beadni az anyagát, mert a rendszer túlterheltségbe miatt nem tudtak belépni, és mire már be tudtak, elfogyott a keret – írja a 444.hu.



Nem indult sikeresen az a pályázat, ami a 2021-2027-es ciklusban először adott lehetőséget a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások számára, hogy uniós forráshoz jussanak fejlesztéseikhez – írja a 444.hu.

A beadási határidó július 12. volt, így hétfő reggel 8 órakor nyitották meg a lehetőséget a pályázati kérelmek benyújtására. Miután előre be lehetett készíteni, ez egyetlen gombnyomás lett volna, de több pályázó szerint a rendszer az óriási érdeklődés miatt túlterhelt volt, így sokan be sem tudtak lépni, vagy aki igen, azok közül is sokakat kidobott a rendszer.

Ez azért is szomorú fejlemény, mert a koronavírus-járvány ellenére Magyarországon nem igazán volt elérhető forrás KKV-k számára, így sokaknak a túlélést jelenthette volna ez a támogatás.

A felhívásban vadonatúj elemként jelent meg, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg 130 százalékánál automatikusan lezárta a rendszer. Ez mindössze 14 perccel a beadási lehetőség megnyitása után meg is történt. Sokan ezalatt arra vártak, hogy egyáltalán be tudjanak lépni a felületre.

