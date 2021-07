Tízmilliárd forinttal támogatja a kormány az egészségügyet Budapesten – Ennyit kapnak a kerületek

A fővárosi vezetés és a kormány között született egy megállapodás, amelynek köszönhetően idén még 10,2 milliárd forintos fejlesztési támogatást kap Budapest.

Ez kifejezetten az egészségügyi alapellátási és járóbeteg-szakellátási fejlesztéseket fogja támogatni. Ez minden budapesti kerületet és a fővárost is érinti. A hírt Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter jelentette be a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs negyedik ülése után. Az egészségügyi támogatásokról szóló kormányhatározat már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

A kormány összesen 10,2 milliárd forinttal támogatja a fővárosi kerületek egészségügyi fejlesztéseit, méghozzá az alábbiak szerint:

Budapest Főváros Önkormányzata, diagnosztikai programok és ezeket elősegítő szolgáltatások kialakítása, működtetése: 750 000 000

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat, épületfelújítás, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés, infokommunikációseszköz- és szolgáltatásfejlesztés: 150 000 000

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés: 1 250 000 000

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés, ideértve a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1336/2018. (VII. 25.) Korm. határozat 1. melléklet 2. sorában meghatározott, önkormányzat által biztosítandó fejlesztési forrást is, valamint orvosieszköz-fejlesztés, infokommunikációseszköz- és szolgáltatásfejlesztés, humánerőforrás-fejlesztés: 528 750 000

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés: 150 000 000

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata, orvosieszköz-beszerzés, infokommunikációseszköz- és szolgáltatásfejlesztés: 65 400 000

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, telemedicinaszolgáltatás-fejlesztés, orvosieszköz-beszerzés, infokommunikációseszköz- és szolgáltatásfejlesztés, épületfelújítás, humánerőforrás-fejlesztés: 135 000 000

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, új épület: 50 000 000

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, épületfelújítás, -korszerűsítés: 500 000 000

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés: 1 400 000 000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, épületfelújítás, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés: 300 000 000

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat, épületfelújítás, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés, infokommunikációseszköz- és szolgáltatásfejlesztés: 1 500 000 000

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés: 400 000 000

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés: 131 424 335

Budapest Főváros XVI. kerületi Kertváros Önkormányzat, épületfelújítás, -bővítés, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés: 850 000 000

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés: 79 300 000

Budapest Főváros XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés: 800 000 000

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés: 250 000 000

Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés: 750 000 000

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata, épületfelújítás, -korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés: 225 000 000

Forrás: Index.hu