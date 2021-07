"Szemétdombra kerül majd a magát utcai harcosnak nevező Orbán" – Jakab elmondta miért kellene lemondania a miniszterelnöknek

Orbán visszaépítette a kommunista rendszert, bár sokak szerint még az is jobb volt, mint a mostani – kezdi bejegyzését Jakab Péter.



Kép:Facebook

Ez azonban nem a régi rendszer dicsősége, hanem az Orbán-rendszer szégyene.

- írta a bejegyzésében.

Arra is kitért, hogy Orbán Viktor elárulta a rendszerváltást, és ezzel hátba szúrta a szabadságszerető magyarokat. Ha lenne benne csöppnyi becsület, azonnal lemondana.

De mivel becstelen gazember, nekünk kell elzavarni. Most már nemcsak a közéletből, de a magánéletünkből is, ahová aljas módon,a tudtunk nélkül betört. Az utca népe azt mondaná: Orbán, takarodj! Én csak azt mondom, minden rezsim megbukik egyszer, a diktátorok pedig a történelem szemétdombjára kerülnek. Így volt, és így is lesz.