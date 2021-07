"El ne felejtsék a fideszes és álszent KDNP-s Döbrögik: háromszor verik vissza a 12 évet rajtuk" – Orbán Viktornak üzent a DK

Emlékeztetnek arra, hogy a kormány a napokban létrehozta a Termőföld Magántőkealapot, amelynek az lesz a célja, hogy a kelet-közép-európai régióban termőföldet vásároljon.

Orbánék a magyar vidék kifosztása után most szemet vetettek a környező országok földjeire is

– írja közleményében a Demokratikus Koalíció.

Hozzátették, a tőkealapot azok után hozták létre, hogy „a Fidesz-kormány elherdálta Magyarország állami földkészletét.” Megjegyezték, a

Földet a gazdáknak program valódi célja az volt, hogy a NER és a Fideszes klientúra értékes földekhez jusson, ezzel megerősítve gazdasági hatalmát és nem az, hogy minden gazda termőföldhöz jusson.

Azt írja a DK, a magyar vidék és a magyar föld kifosztása már Fazekas Sándor alatt elkezdődött, „de úgy látszik ez nem elég Orbánéknak, hiszen most már más nemzetek területeire is szemet vetettek és a környező országok gazdáit is ki akarják semmizni” – hangsúlyozzák.

A Demokratikus Koalíció a 2022 után regnáló kormányban meg fogja teremteni az összhangot a gazdálkodók között. A fiatal gazdálkodók és a helyben termelő gazdák földhöz jutását fogják támogatni „a zsíros földekkel rendelkező fideszes és álszent KDNP-s Döbrögik helyett

– olvasható a közleményben, amely azzal zárul: „Orbán Viktor pedig rója fel a kapufélfájára, hogy el ne felejtse:

háromszor veri vissza a 12 évet rajta a DK.

Forrás: atv.hu