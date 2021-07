A kormány nem akarja beismerni, pedig egyértelmű: Nem nyújt elegendő védettséget a kínai vakcina az időseknél

Sajtóközleményt adott ki a COVID-19 betegség elleni harmadik oltás szükségességéről és az ehhez kapcsolódó feladatokról Balkányi László belgyógyász, Falus András immunológus, Rékassy Balázs orvos és Sarkadi Balázs kutató orvos – írja a 444.hu.



Fotó: Pixabay

Azt írják, jobbító szándékuk az, hogy még sikeresebb legyen a védekezés a negyedik hullám ellen.

Szerintük az oltással kapcsolatos feladatok közül a legfontosabb és legsürgősebb a Sinopharm-vakcinát kapott 60 év feletti korcsoport pót-oltásának szakmai vizsgálata, és javaslattétel a védettségük hatékony megoldására.

Javasolják továbbá:

Magyarország egyik legfontosabb járványügyi feladatának jelenleg az oltottak számának és arányának növelését tartják, különösen a veszélyeztetett és fokozott terjesztő-képességgel rendelkező célcsoportok tekintetében.

A közleményben hangsúlyozzák, hogy

Orbán Viktor március 11-én egy facebookos videóban mondta, amint átvett újabb 450 ezer adag Sinopharm-oltást a reptéren

Ez a vakcina jó, engem is ezzel oltottak be, és ha most sikerül a következő napokban ezeket beadnunk, akkor Magyarország továbbra is éllovas marad Európában az átoltottság tekintetében