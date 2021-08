Ugyan nem ajánlatos, de Szputnyikkal és Sinopharmmal is lehet menni Horvátországba nyaralni

Lassan újra kezd kiéleződni a vírus-helyzet, sokakban okoz dilemmát, hogy elinduljanak-e nyaralni, vagy sem.

Európa egyre több országában válik dominánssá az itthon is terjedő delta variáns, amely minden korábbi vírusváltozatnál hatékonyabban terjed, akár 60 százalékkal is gyorsabban, mint az előtte leginkább fertőzőképes alfa. A súlyos megbetegedés ellen továbbra is magas hatékonysággal védenek a vakcinák, de a jelek szerint a delta a beoltottakat is nagyobb eséllyel fertőzi meg, illetve könnyebben tudnak másokat is továbbfertőzni, mint a korábbi variánsokkal – ezért hozták vissza a beltéri maszkviselést Izraelben és az Egyesült Államokban a beoltottaknak is, és az Egészségügyi Világszervezet is ezt ajánlja – írja a Telex.hu.

Fotó: 123RF.com

Jó hír a szputnyikosoknak és a sinopharmosoknak, hogy Horvátországba be lehet utazni védettségi igazolvánnyal, akkor is, ha az ember kínait vagy oroszt kapott, a magyar kormány ugyanis kétoldalú megállapodást kötött erről velük. A tizenkét évnél fiatalabbakat sem korlátozzák a beutazásban akkor, ha a szülőnek van védettségi igazolványa, uniós Covid-igazolványa vagy negatív koronavírustesztje.

Azt egészen részletesen szabályozzák, hogy léphet be az, aki csak egyszer vagy egyáltalán nincs beoltva.

Akinek nincs uniós Covid-igazolványa, az két-három napos negatív koronavírusteszttel beutazhat, viszont nem minden tesztet fogadnak el a határon, erről utazás előtt érdemes tájékozódni.

Ha valaki csak egy dózis Pfizert, Modernát vagy Szputnyikot kapott, akkor az oltás utáni 22–42. nap között utazhat be Horvátországba. Ha ez az időszak letelik, akkor csak a második dózis után utazhat be.

Ha valaki csak egy dózis AstraZenecát kapott, akkor az oltás utáni 22–84. nap között utazhat be. Ha ez az időszak letelik, akkor csak a második dózis után utazhat be.

A Janssen-oltás után legalább 14 napnak kell eltelnie.

Aki Sinopharmot kapott, az csak két dózis után utazhat be korlátozásmentesen Horvátországba.

Aki pedig az utazás előtti fél évben átesett a fertőzésen, és kapott már legalább egy dózist, az szintén szabadon beléphet az országba.

Belépés előtt a horvátoknál is regisztrálni kell, erről bővebben a Külgazdasági és Külügyminisztérium konzuli oldalán olvashat.

Olaszországtól eltérően itt nincs védettségi igazolványra korlátozva, hova lehet menni és mit lehet csinálni, de zárt térben Horvátországban is kell maszkot hordani, például az éttermekben és a tömegközlekedési eszközökön, és a másfél méteres távolságot is tartani kell a másiktól. A minisztériumi ajánlás szerint a strandokon limitálják, hányan tartózkodhatnak egy helyen, és a tengerpartokon is távolságot kell tartani egymástól.

Horvátországban a legutolsó adatok szerint augusztus 5-én 247 fertőzöttet regisztráltak. Akkor sem kell megijedni, ha valaki egyelőre oltatlanul utazna Horvátországba: a kormány ugyanis úgy döntött, ingyen beoltja azokat, akiknek nincs az országban betegbiztosításuk, így a náluk nyaraló külföldi turistákat is, ha épp azt kérik.

Forrás: Telex.hu