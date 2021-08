"Jajgatás, kiabálás verte fel a csendet" – megszólalt a buszbaleset egyik áldozata

A reggeli tragikus buszbaleset könnyű sérültjei közül már csak hármat ápolnak az Országos Baleseti Igazgatóság traumatológiai osztályán. Az egy napos kirándulásra az egyik utas keresztlányával jelentkezett.

– mesélte a Blikknek egy asszony.

- Jajgatás, kiabálás verte fel a csendet. A pánikot csak fokozta, hogy koromsötét volt, senki nem tudta mi történt. Az utasok sikoltozva kértek segítséget, teljes volt a zűrzavar. Nekem az arcom sérült, kiesett a fogam, a hátamat is megütöttem, még most is csupa vér.