Elhagyta Kabult a 26 kintrekedt magyart hazaszállító repülő

A pápai NATO-bázis egyik gépe hozhatja haza a 26 magyart, akik a holland nagykövetség védelmét látták el.

A Magyar Hang cikke szerint kedd este elhagyta Afganisztánt az a C-17-es NATO-repülőgép, amelynek a fedélzetén ott van az a 26 magyar is, akik Afganisztánban rekedtek – számolt be a hírről a lap nyomán a 444.

Fotó: wikipedia GFDL 1.2/Aldo Bidini

A lap szerint a holland védelmi minisztérium tájékoztatása is megerősíti az információjukat, a pápai NATO-reptérről két C-17-es szállítógépet igényeltek. A két repülő közül az egyiknek nem sikerült leszállnia hétfő este Kabulban, a másik azonban kedden este sikeresen landolt. A gép 40 emberrel a fedélzetén hagyta el az afgán fővárost, az utasok között a lap szerint nem volt se afgán, se holland állampolgár. Az atv.hu Híradójának az egyik kintragadt magyar volt párja azt mondta, hogy mind a 26 magyar személy a holland külképviselet védelmét látta el Kabulban.

"Szombat éjjel evakuálták őket, ők a Holland Nagykövetséget védték fegyveres őrök voltak egy magán cég alkalmazásában. a legtöbben ex honvédok, de van köztük ex rendőr is, de mindannyian mint magánszemély vannak kint tulajdonképpen"

- idézte a lap a korábban elmondottakat.

Forrás: hang.hu, atv.hu, 444.hu