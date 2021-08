Erről Ned Price, az amerikai külügyminisztérium szóvivője beszélt egy sajtótájékoztatón.

Nem kizárt, hogy amerikai diplomaták augusztus 31. után is az afgán fővárosban, Kabulban maradhatnak, amennyiben szavatolt a biztonságuk – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Ned Price, az amerikai külügyminisztérium szóvivője.

"Ha biztonságos és indokolt, hogy ott hagyjuk őket hosszabb időre, akkor megfontolhatjuk ezt a lehetőséget" – fogalmazott Price. A szóvivő hozzátette, hogy a jelenleg Kabulban maradt amerikai diplomáciai személyzet segíti az amerikai állampolgárok és az afgán szövetségesek evakuálását.

Sajtótájékoztatóján Price arról is beszámolt, hogy kedden John Bass, az Egyesült Államok volt afganisztáni nagykövete is elindult Kabulba, hogy segítsen a kiürítésben. A szóvivő szerint Washington abban reménykedik, hogy legalább augusztus 31-ig megtartja "alapvető diplomáciai jelenlétét" a kabuli repülőtéren, és ha biztonságos, akkor tovább is. Mint elmondta: az Egyesült Államok célja, hogy kimenekítsék a lehető legtöbb afgánt is, aki segített a húszéves háború során.

"Nem fogok feltételezésekről nyilatkozni" – ezt válaszolta – szintén keddi sajtótájékoztatóján – Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója, arra a kérdésre, elképzelhetőnek tartja-e, hogy az amerikai erők az augusztus 31-i határidőn túl is Afganisztánban maradjanak, amennyiben addig nem ér véget a kiürítés.

Sullivan arról is beszámolt: ígéretet kaptak a táliboktól arra, hogy biztosítják a biztonságos utat a civileknek, hogy eljussanak a kabuli repülőtérre. "A tálibok közölték velünk, hogy készek biztosítani a civilek biztonságos eljutását a repülőtérre, és szándékunkban áll, hogy kötelezzük őket a vállalásaik betartására" – mondta a nemzetbiztonsági tanácsadó.

Sullivan szerint korai lenne megmondani, hogy az Egyesült Államok elismeri-e a tálibokat legitim kormányzó hatalomnak Afganisztánban. "Jelenleg kaotikus állapotok uralkodnak Kabulban, ahol még a kormány sem alakult meg. Végső soron a tálibok feladata, hogy megmutassák a világ többi részének, kik ők és hogyan szándékoznak továbblépni" – tette hozzá.

A Fehér Ház szóvivője, Jen Psaki kedden elmondta, hogy Afganisztánban mintegy 11 ezer olyan ember van, aki amerikainak vallotta magát, de hozzátette, hogy lehetnek olyanok is, "akik nem azonosították magukat, akik segítséget kérnek, és a repülőtérre érkeznek". Psaki hozzátette, hogy az Egyesült Államok továbbra is kiemelten kezeli az amerikai állampolgárok, a nagykövetség alkalmazottai és családtagjaik, a helyben foglalkoztatott afgán személyzet, valamint a tolmácsok és más, az Egyesült Államokat Afganisztánban segítő személyek kimentését.

