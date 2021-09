Ahogy korábban mi is megírtuk, összekapott a helyiekkel a volt jobbikos képviselő. "Siófok elesett" – állapította meg egy korábbi Facebook-posztjában Varga-Damm Andrea volt jobbikos, most már függetlenként tevékenykedő képviselő.

Facebook-posztjában Varga-Damm Andrea azt írta, augusztus 20-án ezt látta a Balaton-parti városban:

Bűnbandák dáridója, kábítószer-terjesztés minden mennyiségben. Már a bandák látványa, és az a kényszerűen jelen lévő rendőri létszám azt mutatja, ebben az országban valami nagyon rosszul működik.

Varga-Damm Andrea posztjára több helyi lakos is reflektált, néhányan azt írják, csak le akarja járatni a nem kormánypárti vezetésű várost. A képviselőnő szinte minden kommentre reagál, itt-ott már ingerülten azzal is vádolja őket, hogy el sem olvasták a bejegyzést, úgy alkotnak véleményt.

Erre a fenti posztra reagálva fogalmazta meg véleményét a város polgármestere is, dr. Lengyel Róbert.

Visszautasítjuk…

- kezdte bejegyzését Siófok polgármestere.

Szűk két hete dr. Varga-Dam Andrea független országgyűlési képviselő egy nyilvános Facebook posztjában városunkat -és egyúttal a magyar igazságszolgáltatást is- kritizálta. Siófok vonatkozásában tomboló bűnbandákat és sorozatgyilkosokat vizionált. A finoman fogalmazva is, javarészt megalapozatlan hírt az országos média felkapta és az nyilván árnyékot vetett az épp a szezon csúcsán lévő Siófok megítélésére. S bár a beszerzett szakjogászi vélemény szerint egy esetleges polgári perhez kevés lehet maga a poszt ahhoz, hogy jogi elégtételt kapjunk, úgy gondoltam, azért városunk lakói nevében próbálok egy mértékletes válaszreakciót adni Képviselő Asszonynak. A lenti levelet tegnap el is küldtem neki.

Hozzátette:

Jómagam, de bátran állíthatom, szeretett városunk sok-sok polgára is szomorúan és egyúttal felháborodással vettük tudomásul, hogy Ön a facebook oldalán, egy 2021. augusztus 21-ei bejegyzésében, „Siófok elesett” címmel településünket úgy állította be oldala, majd a bejegyzése alapján arról hírt adó médiumok olvasói előtt, mint egy csatateret. Csak néhány idézet a rend kedvéért: „ Bűnbandák dáridója, kábítószer terjesztés minden mennyiségben. …rendőrök és rendőrkutyák sokaságát kelljen azért felmutatni, hogy ne gyilkosságok sorozata fűszerezze egy valaha szebb napokat látott város életét.”

A teljese levelet az alábbiakban változtatás nélkül közöljük:

Tisztelt Képviselő Asszony!

Siófok városa, pontosabban annak rendőrkapitánysága, főképp a nyári időszakban nyilvánvalóan küzd a közbiztonsággal kapcsolatos problémákkal. Komoly erőfeszítéseket tettünk és teszünk -a rendőrséggel maximálisan együttműködve- azért, hogy a helyzet jobb legyen és bátorkodom megjegyezni: ha akár csak 10 évvel ezelőtt is megtette volna azt, hogy bármilyen indíttatásból is, de meglátogatja városunkat és akkor is kritikus szemmel körül nézett volna, akkor tán még részben helytállóak is lettek volna a felvetései.

De most, feltételezem pitiáner politikai haszonszerzés, népszerűség hajhászás céljából idejön és nyilvánosan, kellő alapok nélkül lejáratja Siófokot, ezzel az itt élő 25 000 helyi polgárt és munkájukat becsületesen ellátó rendőrök sokaságát.

Bizonytalanságot kelt az itt nyaralókban, vagy itt nyaralni készülődőkben, aminek meg közvetlen gazdasági kihatásai is lehetnek. Városunkba történt nyilvános belerúgásával sokaknak, köztük nekem is csalódást okozott. Meglapozatlan vádjait pedig ezúton is a jómagam és városunk lakossága nevében visszautasítom.

Kellő tisztelettel kérem továbbá: a jövőben tartózkodjon attól, hogy minket siófokiakat a nagypolitikai csatározásaiba bevonva és eszközül használva pellengérre állítson.

Levelemhez mellékelek egy kis adathordozót. Kérem, fogadja azt el 25 000 siófoki polgártársam nevében felajánlva. Tekintse meg a rajta lévő néhány perces filmet és mélyen gondolkodjon el azon:

vajon valóban így nézne ki egy bandák és sorozatgyilkosok által eluralt település?

